Maria De Filippi riceve uno stipendio record per la sua conduzione dei programmi Amici e Uomini e Donne. Ecco quanto guadagna la conduttrice.

Ormai da anni è la protagonista del palinsesto Mediaset, anche perché a lei si deve il successo ottenuto con dei programmi che sono ormai diventati un must del piccolo schermo. Amici, Uomini e Donne, C’è Posta per Te e Tu sì que vales sono trasmissioni che hanno saputo stare al passo con i tempi e che, proprio per questo motivo, non smettono mai di sorprendere il pubblico. In questo periodo sta crescendo sempre di più l’attesa per la finalissima di Amici, durante la quale verrà decretato il vincitore. C’è da dire infatti che questa edizione è stata molto chiacchierata, e che i fan stanno già attendendo chi saranno i prossimi allievi.

Nel frattempo, la De Filippi percepisce una cifra astronomica per la sua presenza in quegli studi televisivi. Un cachet – il suo – che è sicuramente tra i più alti della televisione italiana.

Il guadagno di Maria De Filippi ad Amici e Uomini e Donne

Davanti allo schermo, Maria è una conduttrice e un personaggio televisivo molto amato dagli italiani, ma in realtà lei è molto di più. Quando si spengono le telecamere è infatti anche produttrice e autrice dei suoi stessi prodotti. La De Filippi controlla al 50% la Fascino, casa di produzione che realizza i programmi di cui è al timone. Al momento non si può dire con certezza a quanto ammonti il suo patrimonio ma, come scritto in un articolo pubblicato da Italia Oggi, nel 2024 quest’ultimo sarebbe salito al netto da 33,2 milioni a 40 milioni di euro. Tra il 2018 e il 2023 Maria De Filippi avrebbe inoltre incassato circa 14,5 milioni di euro di dividendi, cioè intorno ai 2,4 milioni ogni anno.

A tutte queste somme vanno ovviamente aggiunti gli stipendi che percepisce dall’azienda Mediaset, oltre che gli introiti dell’etichetta discografica 21 Co, di cui la Fascino è azionista al 40% e che è finalizzata a produrre tanti giovani talenti di Amici.

Dove vive Maria De Filippi: la casa lussuosa

La protagonista Mediaset si è fatta conoscere negli anni per tutto ciò che è stata in grado di costruire. Ha conseguito una laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano ed è poi entrata nel mondo della televisione. Tra le sue risorse più importante c’è proprio la capacità di far sentire a casa i suoi ospiti e tutti coloro che entrano negli studi televisivi dei programmi che conduce. In realtà lei è sempre stata molto riservata e ha preferito sin da subito restare distante dalle luci dei riflettori. Pare che, anche dopo la morte del marito Maurizio Costanzo, abiti ora nel Quartiere Parioli, uno dei luoghi più esclusivi della Capitale in una casa lussuosa e che è stata arredata in modo raffinato.

L’unica volta in cui la protagonista Mediaset ha aperto le porte della sua casa è stata in occasione di un’intervista rilasciata tempo fa – insieme a Costanzo – per Che Tempo Che Fa, il talk show di Fabio Fazio.