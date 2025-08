Mediaset, cifre da record con La Ruota della Fortuna: pubblicità alle stelle e share al 27%! Striscia perde terreno, futuro incerto per Ricci.

La Ruota della Fortuna, share alle stelle durante l’ultimo gioco: 5 milioni di spettatori

La Ruota della Fortuna sta piacendo proprio a tutti, grandi e piccini. Sarà il tocco di Samira Lui nel programma di Gerry Scotti, o il format coinvolgente, ma i numeri riportati sono davvero incredibili e hanno addirittura superato Striscia La Notizia. Il successo, secondo molti, è dovuto anche allo studio totalmente nuovo e al gioco finale che tiene tutti incollati alla televisione grazie all’idea brillante di Edmondo Conte. Al momento dell’ultimo quiz, i telespettatori si radunano su X per trovare la risposta.

Durante la serata di martedì 5 agosto 2025, La Ruota della Fortuna ha toccato il 27% di share, cosa che ha portato Gerry Scotti ad esprimere i suoi ringraziamenti al pubblico: “Lo sapete che io non mi lodo mai, ma nel momento del nostro gioco finale, tutte le sere, ci sono quasi 5 milioni di italiani. Grazie di cuore”.

La Ruota della Fortuna, i guadagni stellari e il futuro di Striscia

I numeri de La Ruota della Fortuna sono altissimi, e non a caso i telespettatori si chiedono quanto guadagna Mediaset con il programma. Italia Oggi ha svelato che Mediaset ha già predisposto e venduto gli spot pubblicitari fino alla fine di ottobre, e pensate un po’? Sul listino di Publitalia si legge che le pubblicità hanno un prezzo di ben 132 mila euro. Oltretutto, in base ai dati La Ruota della Fortuna ha superato Striscia guadagnando il 17% in più rispetto all’anno scorso. In tutto ciò, il verdetto di Pier Silvio Berlusconi è che Striscia la Notizia ritornerà a novembre, anche se guardando i guadagni sarebbe un peccato non continuare ancora per molto con La Ruota della Fortuna.

