Quanto guadagna Pamela Prati al GF Vip?/ Svelato il compenso da capogiro…

Pamela Prati e la cifra da capogiro per il Grande Fratello Vip

Pamela Prati è tornata al centro dell’attenzione mediatica con le ultime novità sul caso Mark Caltagirone. Il pubblico del Grande Fratello Vip ha compreso che la partecipazione di Pamela avrebbe un obiettivo: quello di ripulire la sua immagine. Oggi Dagospia ha lanciato una serie di indiscrezioni che riguardano proprio questa operazione. Secondo il sito, Signorini avrebbe gestito in modo superficiale la questione relativa al caso Mark Caltagirone a causa delle condizioni contrattuali poste dalla Prati. Come ha fatto sapere Dagospia, la presenza dell’avvocato in studio sarebbe stata prevista per vigilare su quanto dichiarato nel corso del reality. Sempre Dagospia, infatti, ha aggiunto: “In precedenza c’era stata una richiesta danni da parte della showgirl dicono di milioni di euro”.

Prima però di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, Pamela Prati avrebbe ritirato la querela a Mediaset e pare abbia ottenuto anche altro. Nelle scorse settimane infatti qualcuno si è accorto che le puntate sul caso Mark Caltagirone di Live-Non è la D’Urso scomparse da Mediaset Play. Come mai? E’ un effetto dell’accordo tra Pamela Prati e Mediaset? Dagospia però aggiunge anche dell’altro. Quanto percepisce Pamela Prati a puntata? A Cologno Monzese “c’è chi parla di circa 30mila euro a settimana”. Giuseppe Candela ha aggiunto: “Non è difficile immaginare che la showgirl per mancanza di show possa aver ottenuto per la sua operazione pulizia questa cifra”.

Pamela Prati e Valeria Marini hanno litigato? Nella puntata di Da noi a ruota libera, Valeria Marini ha voluto fare chiarezza spiegando di aver sentito la Prati prima che entrasse nella casa del Grande Fratello Vip: “Se ho sentito Pamela Prati prima che entrasse nella grande casa del Grande Fratello Vip? No, non l’ho sentita. Però la frequento, ogni tanto ci sentiamo. O forse l’ho sentita prima del GF, sì, le ho mandato un messaggio. Le ho scritto ‘sono molto contenta per te”.

Valeria Marini ha poi spiegato di non aver mai voltato le spalle a Pamela Prati durante il caso Mark Caltagirone: “Del periodo di Mark Caltagirone sono stata l’unica ad aver fatto dichiarazioni a suo favore e l’ho aiutata. Perché io avevo capito che lei era rimasta incastrata in una cosa paradossale. E anche quando l’ho rivista, tutti si allontanavano. Perché poi sai che il nostro ambiente è così falso. Ma alla fine cosa aveva fatto di male lei? Io le sono stata vicina, se le chiedono questo lei sicuro lo dice. Poi era giusto starle accanto. E sono molto contenta se è riuscita a ritrovare un equilibrio, in primis per lei stessa. Perché è stata vittima di una cosa… ha anche sbagliato magari”.

