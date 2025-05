I guadagni di Paolo Bonolis

Sono trascorsi anni da quando Paolo Bonolis, negli anni Ottanta, conduceva Bim bum Bam ed oggi è diventato uno dei conduttori più amati dal pubblico, ma anche più apprezzati dai colleghi e dagli addetti ai lavori per la sua capacità di condurre trasmissioni sempre diverse. Da Avanti un altro a Ciao Darwin, da il senso della vita al Festival di Sanremo, sono tanti i programmi che, nel corso degli anni, hanno contribuito al successo del conduttore che, oggi, ha costruito una carriera formidabile.

Con il successo, sono arrivati anche i guadagni che, anno dopo anno, sono diventati sempre più importanti al punto che, oggi, in tanti si chiedono quanto guadagni effettivamente il conduttore. Dalla Rai a Mediaset, Bonolis è diventato un punto di riferimento della televisione italiana e così anche i guadagni sono diventati importanti.

Lo stipendio e il patrimonio di Paolo Bonolis

Chi si chiede quanto guadagni Paolo Bonolis resterà con l’amaro in bocca perché non ci sono notizie certe sullo stipendio del conduttore i cui accordi con la Rai e Mediaset non sono mai stati svelati. Tuttavia, nel 2019, un articolo di Qui Finanza, analizzando i vari compensi di Bonolis, parlava di circa 10 milioni di euro l’anno. Una cifra che, tuttavia, non è ufficiale ma che se fosse confermata renderebbe Bonolis uno dei conduttori più pagati della televisione italiana.

Con uno stipendio annuale simile, infatti, significa che il conduttore, solo negli ultimi anni, avrebbe portato a casa ben 60 milioni di euro. Cifre stellari per Bonolis che sarebbe titolare anche di quote di Sdl tv, la tv del web di Sonia Bruganelli che gli garantirebbe ulteriori entrare. In base alle varie indiscrezioni che circolano sul web, dunque, pare che il patrimonio di Bonolis sia davvero importante.

