Vi siete mai chiesti quanto guadagna Selvaggia Lucarelli? La celebre giornalista che ha fatto spesso discutere per la sua intelligenza e le sue opinioni senza peli sulla lingua, vanta una carriera ricca di successi. Infatti, l’abbiamo vista anche ospite fissa di questo DopoFestival a Sanremo 2025, accanto ad Alessandro Cattelan ma non solo! Da diversi anni è seduta al tavolo dei giudici di Ballando con le Stelle mentre poco tempo fa ha giocato in coppia con il fidanzato Lorenzo Biagiarelli ad uno speciale de L’Eredità.

Selvaggia Lucarelli è sempre in prima fila quando si tratta di televisione o di casi mediatici. Celebre è stato il suo commento senza troppi giri di parole sull’ex coppia dei Ferragnez e di quanto successo con il Pandoro-gate a Chiara Ferragni, alla quale non ha mai risparmiato neanche una critica scrivendo anzi un libro che ha analizzato a fondo l’intera vicenda tra l’imprenditrice digitale e l’ex marito Fedez. La fidanzata di Lorenzo Biagiarelli si è anche presentata di recente a Obbligo o Verità, programma nuovissimo condotto da Alessia Marcuzzi. Vista la sua brillante carriera, il pubblico si chiede quanto guadagna Selvaggia Lucarelli. Andiamo a scoprire qualcosa in più sul suo patrimonio.

Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle, quanto guadagna? La cifra folle

Selvaggia Lucarelli non ha mai rivelato pubblicamente confidenze sui suoi guadagni e non si è mai sbilanciata confessando a quanto ammontano le cifre come giudice di Ballando con le Stelle. La giornalista è presente nel programma ormai dal 2016 e questo lascia presagire che la donna abbia accumulato un bel gruzzoletto! Ma i suoi lavori sono tantissimi, dato che Selvaggia Lucarelli ha scritto molti articoli su Il Fatto Quotidiano, è autrice di un podcast e ha scritto ben sei libri. Senza dimenticare le ospitate in televisione.

Secondo quanto riporta Money.it, a Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli guadagna ben 30mila euro a edizione anche se altre voci segnalano che la cifra che prende al programma potrebbe essere doppia. Non dimentichiamo poi che di recente lei e il fidanzato Lorenzo Biagiarelli hanno aperto insieme una società: “Ho aperto una società con Lorenzo Biagiarelli che si occuperà di un po’ di cose, si chiamerà ‘Boutade’ e si occuperà di progetti editoriali”, aveva confessato tempo fa, dicendo ai fan che tramite questo progetto avrebbe sviluppato podcast e vari progetti editoriali.