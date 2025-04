Patrimonio di Silvia Toffanin

Silvia Toffanin è la conduttrice da anni di Verissimo. Dopo aver conquistato il pubblico come letterina, ha continuato la propria carriera sulle reti Mediaset fino a diventare la padrona di casa perfetta del programma del weekend di canale 5. Seria, elegante, professionale e sempre composta nei modi, Silvia Toffanon è ammirata dal pubblico, ma anche dai vari personaggi televisivi che accettano di raccontarsi ai suoi microfoni.

Compagna da anni di Pier Silvio Berlusconi con cui ha sempre vissuto la storia con discrezione e riservatezza, è mamma di Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015. Mamma e compagna impegnata, Silvia Toffanin non ha mai rinunciato a lavorare, ma quanto guadagna la Toffanin come conduttrice di Verissimo e di Mediaset in generale?

Silvia Toffanin: ecco quanto guadagna

Silvia Toffanin è diventata una delle conduttrici di punta di Mediaset. Su di lei punta anche Maria De Filippi che, nella stagione attualmente in corso, ha scelto di affidarle anche la conduzione di This is me con cui sono stati omaggiati alcuni degli ex allievi di Amici e che, oggi, sono diventati tra gli artisti più amati dal pubblico italiano. Per il futuro, oltre a condurre Verissimo, la Toffanin potrebbe continuare a condurre anche programma in prima serata, ma qual è il cachet della compagna di Pier Silvio Berlusconi?

Fino al 2018 la Silvia Toffanin guadagnava uno stipendio 1.370.000 euro all’anno ma negli ultimi anni, il contratto con Mediaset potrebbe aver fatto lievitare lo stipendio della Toffanin. Ad oggi, tuttavia, non si sa esattamente quanto guadagni la conduttrice anche se non è difficile immaginare che il suo sia un vero e proprio cachet da sogno alla luce di quanto siano cambiati i suoi impegni. Se fino a pochi anni fa, Verissimo andava in onda solo il sabato pomeriggio, attualmente occupa anche la fascia televisiva della domenica pomeriggio.

