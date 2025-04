Tina Cipollari super star di Uomini e Donne

Tina Cipollari è indubbiamente la protagonista indiscussa di Uomini e Donne. Tina, prima di diventare opinionista del dating show di canale 5, è stata una corteggiatrice e una tronista conquistando la simpatia del pubblico. Tuttavia, è nel ruolo di opinionista che Tina ha fatto definitivamente breccia nel cuore dei telespettatori che, ad oggi, non immaginano il programma senza la presenza di Tina. Schietta, diretta e senza filtri, Tina commenta tutte le dinamiche del programma litigando con i vari protagonisti, ma dando anche dei consigli sia alle dame che ai cavalieri.

Da qualche settimana, Tina Cipollari è diventata anche tronista. alla ricerca di un marito, in ogni puntata di Uomini e Donne, Tina sale sul trono per confrontarsi con Cosimo, attualmente il suo unico corteggiatore. Tina, dunque, è la vera protagonista del programma, ma quanto guadagna effettivamente la Cipollari?

Ecco quanto guadagna Tina Cipollari a Uomini e Donne

Tina Cipollari riceve un cachet per ogni puntata di Uomini e Donne. A differenza dei tronisti, delle corteggiatrici, delle dame e dei cavalieri del trono over che ricevono solo un rimborso spese, Tina Cipollari, così come Gianni Sperti, riceve un cachet, ma a quanto ammonta? Le cifre ufficiali non esistono, ma secondo un’indiscrezione riportata da Diva e Donna, la Cipollari riceverebbe un cahcet che andrebbe dai 2mila ai 4mila euro. Una cifra importante quella che porterebbe a casa la bionda opinionista che, ormai da anni, entra tutti i giorni nelle case degli italiani.

Difficile, ad oggi, immaginare Uomini e Donne senza i commenti di Tina Cipollari che, con la sua personalità, è in grado di animare lo studio dando vita a dinamiche sempre nuove come ha fatto ultimamente scontrandosi con Isabella, una delle nuove dame del trono over.