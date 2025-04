Vi siete mai chiesti quanto guadagna effettivamente un insegnante? Ecco tutte le cifre aggiornate al 2025 che forse non immaginate nemmeno.

Stai pensando di cominciare una carriera nel campo dell’insegnamento? Prima di fare il “grande passo” faresti bene a conoscere lo stipendio medio di un docente in Italia e come esso varia a seconda del grando scolastico e dell’esperienza maturata.

Dall’insegnante di scuola primaria fino ai docenti uniersitari ogni ruolo ha (chiaramente) le sue caratteristiche, il suo percorso formativo e la sua retribuzione. Vediamo quindi nel dettaglio quali sono i guadagni medi, come si diventa insegnanti e cosa può influenzare le differenze salariali.

Insegnanti: ecco quanto guadagnano veramente nel 2025

Partiamo dagli insegnanti di scuola primaria (quindi le scuole elementari). Questi insegnanti percepiscono uno stipendio che va dai 1300 ai 1500 euro al mese netti. L’accesso alla professione richiede una laurea in Scienze della Formazione Primaria e un periodo di tirocinio. Una volta concluso il percorso di formazione si può partecipare ai concorsi pubblici per entrare nelle scuole statali oppure ottenere una specializzazione nell’insegnamento di sostegno.

Per quanto riguarda le scuole secondarie di primo grado, ovvero le scuole medie, lo stipendio medio mensile si aggira tra i 1280 e i 1700 euro netti al mese. Per accedere a questo tipo di insegnamento è necessaria una laurea magistrale (o titolo equivalente) legata alla disciplina da insegnare e occorre essere in possesso di 24 CFU in ambito psico-pedagogico e didattico. Anche in questo caso se si svuole insegnare nelle scuole statali è obbligatorio superare un concorso pubblico.

Scuole superiori e università

Per chi insegna negli iatituti superiori lo stipendio mensile è simile a quello delle medie: si va dai 1400 ai 1700 netti. Il titolo di accesso è una laurea magistrale (o equipollente) collegata alla materia che si intende insegnare. Ache in questo caso, per diventare insegnante occorre avere 24 CFU specifici ed essere abilitati tramite concorso.

Salendo all’università le retribuzioni diventano decisamente più sostanziose. Un professore ordinario a tempo pieno può arrivare a guadagnare fino a 130.000 euro lordi all’anno mentre un professore associato oscilla tra 52.000 e i 96.000 euro lordi annui. Esistono anche forme di impiego part time che prevedono carichi didattici dimezzati (750 ore invece delle 1500 standard) e retribuzioni chiaramente inferiori.

Il percorso per arrivare a una cattedra universitaria è prevedibilmente lungo e laborioso. Si parte ovviamente dalla laurea e si prosegue con il dottorato di ricerca, con cui si diventa veri esperti in un certo settore. Si affrontano dunque diversi concorsi pubblici per accedere prima al ruolo di ricercatore e poi a quello di associato e infine a quello ordinario.

Le differenze con la scuola privata

La musica cambia se si parla di scuola privata. In questo caso gli stipendi sono nettamente inferiori a quelli sopra elencati. Secondo il contratto nazionale ANINSEI si parte da 1180 euro lordi al mese fino ad arrivare a 1590 euro per il livello massimo (8B).

Anche in questo caso si richiede ovviamente la laurea. La differenza principale rispetto all’insegnamento nel pubblico, oltre allo stipendio, è l’assenza di concorsi statali. L’assunzione in questo caso avviene direttamente da parte dell’istituto.