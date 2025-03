I concorrenti del Grande Fratello stanno trascorrendo gli utlimi giorni nella casa più spiata d’Italia in attesa della finale, nelle scorse ore Zeudi Di Palma si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni che hanno catturato non poco l’attenzione dei fan. Cosa ha detto? Durante una chiacchierata con Chiara Cainelli nella notte ha parlato del suo lavoro e dei suoi guadagni, non appena ha svelato qual è il suo stipendio medio sono rimasti tutti senza parole.

Parlando con l’amica Zeudi Di Palma ha rivelato che lei si priva quasi di tutto perché guadagna pochissimo, quasi nulla. A detta sua molti pensano chissà cosa ma in realtà facendolo la fotomodella non ha mai certezze, le capita infatti di non lavorare anche per settimane. La gieffina ha aggiunto: “Un mese posso guadagnare 2.000 Euro e poi per altri zero, ma zero davvero non per modo di dire. In media io prendo 500 euro al mese“.

Zeudi Di Palma dopo il Grande Fratello vorrebbe fare altro: cosa ha detto la gieffina nella notte

A Chiara Cainelli l’ex Miss Italia ha detto che prorpio a causa dei bassi guadagni sta cercando di trovare un lavoro classico perché il mondo dello spettacolo e della moda è troppo precario. A detta sua mentre attendi la chiamata devi creare il piano A. Lei pensa che il Grande Fratello possa dare loro una mano, dopo il reality arriveranno momenti migliori e più tranquilli però è consapevole del fatto che quella luce non durerà a lungo.

Riferendosi ancora al reality Zeudi Di Palma ha detto che è una vetrina per fare qualcosa dopo. A detta sua bisogna fare molti provini e impegnarsi tanto per cercare di ottenere qualcosa. La gieffina ha poi ribadito che probverà anche a fare altro, queste le sue parole: “Il mondo dello spettacolo mi piace, però voglio essere realista e se non troverò molto da fare, allora mi dedicherò ad altro”.

