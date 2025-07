Gli influencer in Europa (Italia inclusa) guadagnano tra i 1.000€ e massimo 5.000€ al mese. Lo studio è stato redatto da una società francese.

Lo studio Kolsquare ha analizzato i guadagni degli influencer in tutta Europa (Italia compresa). I numeri si basano su diverse dinamiche, dal numero dei follower al settore, dalla qualità dei contenuti alla categoria.

Il report dimostra che chi fattura più di 5.000€ al mese sono pochi (solo il 13%), mentre il 35% arrancherebbe a 1.000€. Infine l 74% percepisce dai 1.000€ a massimo 5.000€ (al mese).

APPLI/ L'assistente virtuale per aiutare chi cerca lavoro

I numeri degli Influencer in Italia e in Europa

Per poter studiare i numeri e i ricavi economici degli influencer non solo in Italia ma a livello europeo, Kolsquare ha studiato 783 casi di content creator. Naturalmente le stime possono dipendere da varie motivazioni, dalle piattaforme utilizzate, dalle partnership stipulata “segretamente” e dal settore.

Riforma pensioni 2025/ Il requisito già sufficiente secondo lo Spi-Cgil (ultime notizie 31 luglio)

Tuttavia, la realtà oggettiva è che coloro che fanno i creatori di contenuti a tempo pieno sono solo il 28%, mentre la restante parte non avrebbe ancora quella autonomia tale da poter lavorare full time, ed infatti si dedica a lavori extra part time (probabilmente a causa dell’instabilità economica).

Per la prima volta però, gli influencer italiani si piazzano al 1° posto della classifica per i numeri più promettenti del resto dell’UE: il 35% crea contenuti a tempo pieno mentre l’81% lo fa parzialmente. Il motivo potrebbe essere legato alla concezione culturale della nostra Penisola, visto che il 36% di loro guarda meno al valore economico e più ai valori del brand (valutato per priorità dal 62% di loro).

Quota 41 flessibile 2026/ Addio "ufficiale" a Quota 103? Cosa cambierebbe

Quale social “paga” di più?

Anche sul fronte dei social media c’è un divario importante tra i guadagni degli uomini e quelli delle donne, dove rispettivamente i ricavi sotto i 1.000€ compongono il 24% del sesso maschile e il 48% di quello femminile.

Tra i fattori che incidono sul guadagno finale ci sono i canali social e le modalità retributive. La maggior percentuale (il 67% degli influencer) ammette di ricevere un corrispettivo economico a fronte delle partnership e sponsorizzate di prodotti e servizi.

Come fonti di guadagno principale invece, al 1° posto regna Instagram (con il 53% dei casi), poi segue TikTok (con il 14%), ed infine YouTube che si riduce al 13%.

Fanno molto infine, il numero di follower, che alla fine dei conti incidono sulla paga finale (un nano influencer potrebbe chiedere dai 25€ ai 400€ a post, per poi salire a oltre 40.000€ per le celebrità).