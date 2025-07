Quanto guadagnano i ragazzi de Il Collegio? Dopo averli visti per anni in televisione, oggi sveleremo la cifra che spetta ai concorrenti del celebre reality, e fidatevi, resterete a bocca aperta. Si tratta di ragazzi che decidono di iniziare un’avventura alquanto particolare, rimanendo lontani da casa per lungo tempo al fine di provare un’esperienza unica nel suo genere, quella di diplomarsi in una scuola di un’epoca diversa. I professori sono severissimi, e le regole ristrette: i ragazzi de Il Collegio non possono portare con sè i cellulari e a loro sono concesse pochissime chiamate nel corso delle settimane.

Visto che molto spesso i concorrenti si trasformano in veri e propri influencer, viene naturale chiedersi quanto guadagnano gli alunni de Il Collegio (qui i nomi dei protagonisti de Il Collegio 9). Siete pronti alla dura verità? A svelare la cifra sono stati diversi ex protagonisti del programma tra cui Beatrice Cossu che ha raccontato di aver percepito solo 50 euro a puntata. La stessa cosa è stata confermata da Nicole Rossi, la quale ha ammesso di aver ricevuto solo 50 euro a settimana per un totale di soli 200 euro alla fine del reality.

Quanto guadagnano i concorrenti de Il Collegio? Anche Giulia Scarano svela il mistero: “Al giorno solo pochi spicci“

I ragazzi de Il Collegio guadagnano pochissimo! Anche Giulia Scarano ha rivelato che per 34 giorni nella scuola ha ricevuto solo 7 euro giornalieri per un totale di 230 euro. Bisogna fare però diverse considerazioni. Ad esempio, non è da sottovalutare il fatto che ai ragazzi viene pagato vitto e alloggio, così come le divise, i lavaggi dei vestiti, e anche tutto il materiale scolastico. Ciò giustificherebbe la cifra apparentemente misera per i ragazzi. Un’altra considerazione da fare è che del resto gli alunni entrano a Il Collegio proprio per studiare, l’obiettivo non dovrebbe essere quello di guadagnare soldi ma di fare una meravigliosa esperienza culturale. E voi cosa ne pensate? La paga per i concorrenti è troppo bassa o è giusta?

