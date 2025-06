L’Isola dei Famosi 2025 ha superato ormai il suo primo mese di programmazione, eppure il bilancio non è proprio positivo. Tra ritiri e ascolti non soddisfacenti, questa edizione, la prima che vede alla guida Veronica Gentili, non ha mantenuto le premesse, e ad aggravare la situazione sarebbe anche l’importante investimento fatto per il programma. Parliamo, nello specifico, dei compensi dei concorrenti in gara, alcuni dei quali piuttosto importanti, come rivela il settimanale Oggi.

Secondo quanto risulta alla fonte, “i cachet sono consistenti” si legge. Si entra dunque nel dettaglio, con le somme investite per i concorrenti più in vista: “Mario Adinolfi sarebbe il più pagato con circa 15mila euro a settimana, cifra credibile se poco meno è il compenso della conduttrice Mediaset Patrizia Rossetti: ben 12mila euro ogni sette giorni”.

Cachet dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2025 e problemi per il reality

Questi, dunque, i compensi più alti dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2025. Un gradino più in basso nelle cifre c’è Loredana Cannata che, secondo la fonte, guadagnerebbe 8mila euro a puntata (dunque a settimana). Un investimento che, tuttavia, al momento non avrebbe ottenuto i risultati sperati, visto che gli ascolti faticano a decollare. Certo, Adinolfi è sicuramente tra i concorrenti che più creano dinamiche in questa edizione e che più di altri è stato al centro di discussioni e polemiche. Sarà da capire, nel corso delle prossime puntate dell’Isola dei Famosi, se i nuovi innesti entrati in corsa (e dopo una lunga serie di ritiri) aiuteranno in questo senso o saranno proprio i senior a trainare questa edizione verso la gran finale (anche se non senza difficoltà, come visto finora).

