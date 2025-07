Quanto guadagnano tentatori e tentatrici di Temptation Island 2025: svelate le cifre, ecco chi è il più pagato e perché: Flavio Ubirti!

Quanto guadagnano tentatori e tentatrici di Temptation Island 2025: fatta chiarezza su cifre e cachet

Temptation Island 2025 è partito giovedì scorso ed ha registrato degli ottimi ascolti, con il 27,8% di share e 3.452.000 telespettatori. Il merito del successo è senz’altro il cast non solo delle sette coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore ma anche dei 26 single, i tredici tentatori e le tredici tentatrici a cui i fidanzati e le fidanzate deve resistere nel villaggio delle tentazioni, alcuni già conosciuti in quanto ex volti di Uomini e Donne mentre altri totalmente sconosciuti che hanno conquistato i telespettatori per la loro bellezza.

Filippo Bisciglia ha tradito Pamela Camassa?/ Lui smentisce ma spuntano indiscrezioni choc: "Esce con altre"

Un nome su tutti è quello del tentatore Flavio Ubirti che non solo ha conquistato tutte le fidanzate del villaggio ma anche i telespettatori, e soprattutto le telespettatrici, da casa ammaliati dalla sua bellezza, dal suo fisico statutario e dai suoi addominali scolpiti. Il nome di Flavio di Temptation Island 2025 è finito subito tra i trend topic mentre le sue foto hot circolano da giorni sul web. A catturare l’attenzione, tuttavia, in queste ore sono i cachet delle coppie, dei conduttori ed anche dei single. Quanto guadagnano tentatori e tentatrici di Temptation Island 2025? Sulle cifre ha provato a fare chiarezza TvBlog fornendo le cifre esatte.

Sonia M. e Alessio di Temptation Island 2025 sono tornati insieme?/ Spuntano strani messaggi sui social

Temptation Island 2025, svelati i cachet di tentatori e tentatrici, ecco chi è il più pagato: Flavio Ubirti

Scendendo nel dettaglio su quanto guadagnano tentatori e tentatrici di Temptation Island 2025, TvBlog ha rivelato che i single, per mettere in difficoltà fidanzate e fidanzati percepiscono un compenso che varia dai 500 ai 1.000 euro alla settimana. La cifra non sarebbe uguale per tutti perché non c’è un fisso settimanale ma semplicemente varia da persona a persona in base a vari fattori. Innanzitutto in base alla popolarità personale, se il single è già noto al pubblico oppure è totalmente sconosciuto, poi in base alle dinamiche che crea nel programma, se interagisce e crea scompiglio nelle coppie e di conseguenza dalla durata nel villaggio, se un single. E infine sempre restando in tema di indiscrezioni proprio in queste ore AffariItaliani ha rivelato chi è il tentatore di Temptation Island 2025 più pagato: Flavio Ubirti.