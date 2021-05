Quanto ha guadagnato Giulia ad Amici 2021?/ Vincitore e altri premi: il “bottino”…

La vittoria di Amici 2021 per Giulia Stabile è un successo anche dal punto di vista economico. La ballerina, infatti, vincendo la 20esima edizione del talent show di Maria De Filippi ha ottenuto 150mila euro in gettoni d’oro, premio destinato al primo classificato. A questa somma si aggiungono i 7mila euro per ogni finalista grazie al Premio Marlù e 30mila euro, sempre in gettoni d’oro, per il Premio Tim, che le è stato consegnato da Elena D’Amario con questa motivazione: «Si è distinta non solo per il talento e il percorso artistico ma anche per la persona che sei». Quanto ha guadagnato allora Giulia Stabile nella Finale di Amici 2021? Il bottino è di 187mila euro. Decisamente un ottimo risultato per la giovane ballerina.

Vincitore Amici 2021, chi è?/ Ha vinto Giulia, batte al televoto Sangiovanni!

Dunque, averla spuntata con Alessandro nella sfida di ballo le ha permesso di accedere non solo alla finalissima contro Sangiovanni, ma anche di metter le mani su uno dei premi previsti per i due contendenti del titolo di vincitore dell’edizione di Amici 2021. Poi però ha ottenuto quello maggiore.

Amici 2021, quanto ha guadagnato Giulia? Gli altri premi

Ma nella Finale di Amici 2021 sono stati assegnati anche premi “collaterali”, che hanno fatto incrementare il bottino di Giulia Stabile. Merito ovviamente del suo talento. Del resto, la stessa Maria De Filippi durante la puntata aveva fatto notare che per un ballerino non è semplice arrivare alla finale del suo programma. Quest’anno invece ci sono riusciti in due e per giunta una ha conquistato il titolo “generale”, scrivendo di fatto una pagina importante per quanto riguarda la storia di questo programma. Una grande soddisfazione per Giulia Stabile, che si accompagna anche ad una puramente economica. Ma si tratta di risorse che senza dubbio le faranno comodo in una fase nella quale dovrà costruirsi il suo futuro al di fuori del programma di Amici di Maria De Filippi. Un discorso che vale a maggior ragione anche per gli altri finalisti, che invece hanno chiuso con almeno 7mila euro. Fa eccezione Sangiovanni che ha vinto il Premio Siae e quello delle radio, oltre ai 50mila euro in gettoni d’oro che spettano al secondo classificato.

Giulia Stabile ha vinto Amici 2021/ Fuori controllo mentre solleva la Coppa!

LEGGI ANCHE:

SANGIOVANNI O GIULIA VINCITORE AMICI 2021/ Bufera social dopo verdetto "Che schifo.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA