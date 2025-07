Wimbledon 2025 resterà nella storia non solo per il trionfo di Jannik Sinner, primo italiano a conquistare il torneo londinese in 138 edizioni, ma anche per i numeri da record che hanno accompagnato questa edizione. A partire dal montepremi, mai così alto, che ha portato nelle tasche dei finalisti cifre da capogiro.

Oltre ai guadagni economici, la vittoria a Wimbledon ha fruttato a Sinner anche 2.000 punti ATP, fondamentali per consolidare il primato nel ranking. Alcaraz, che aveva vinto il titolo l’anno precedente, ha invece perso parte del vantaggio accumulato e ora dovrà inseguire l’azzurro nella seconda parte della stagione, a partire dal cemento nordamericano.

Il ricavo di Sinner per la vittoria a Wimbledon

Il successo di Sinner sull’erba più prestigiosa del tennis mondiale gli ha garantito 3 milioni di sterline, pari a circa 3,5 milioni di euro, come premio per la vittoria. Un traguardo non solo sportivo, ma anche economico che rafforza la sua posizione come uno dei tennisti più vincenti – e meglio retribuiti – della stagione. Dall’inizio del 2025, infatti, Sinner aveva già raccolto oltre 3,7 milioni di euro lordi in premi grazie alla vittoria agli Australian Open, alla finale agli Internazionali d’Italia e al secondo posto al Roland Garros. Con Wimbledon, il totale dei suoi guadagni stagionali sale a oltre 7,1 milioni di euro.

Anche se sconfitto in finale, Carlos Alcaraz ha potuto consolarsi con un assegno di 1,52 milioni di sterline, circa 1,78 milioni di euro. Una cifra comunque importante, che testimonia il livello raggiunto dallo spagnolo, già campione in carica a Wimbledon nel 2024. Alcaraz, che difendeva i 2000 punti ATP conquistati l’anno precedente, ha perso terreno nella classifica mondiale proprio a favore di Sinner, ora più che mai saldo in vetta.

Ma i protagonisti non sono stati solo i finalisti. Il torneo ha distribuito premi milionari anche a chi ha raggiunto le fasi finali. I semifinalisti hanno ricevuto 775.000 sterline ciascuno (circa 908.000 euro), mentre i quarti di finale sono valsi 400.000 sterline (circa 469.000 euro) a testa. I premi sono cresciuti in modo significativo anche per i turni precedenti: chi è uscito al primo turno ha portato a casa 66.000 sterline, con aumenti tra il 10% e l’11% rispetto all’edizione precedente.

Nel complesso, il montepremi totale di Wimbledon 2025 ha toccato quota 53,55 milioni di sterline, segnando un incremento del 7% rispetto al 2024. Si tratta della cifra più alta mai messa in palio nella storia del torneo. Questo aumento conferma il trend degli ultimi anni, in cui il tennis ha visto crescere sensibilmente il valore economico dei tornei del Grande Slam, spinto dalla grande visibilità mediatica e dai ricavi derivanti dai diritti televisivi e dagli sponsor.