Lorella Cuccarini, età, quanto pesa e quanto è alta: tutto sulla showgirl che contro i preconcetti sull’età ci tiene alla forma fisica.

Essere un’icona del mondo della tv non è una garanzia a priori di forma smagliante a dispetto del fattore anagrafico; eppure, Lorella Cuccarini attira l’attenzione degli appassionati non solo per meriti artistici ma anche per la sua capacità di impressionare per la sua forma fisica alla stimabile età di 60 anni. Qual è il segreto della showgirl e conduttrice? Il tempo sembra essersi fermato; classe 1965, la Cuccarini ha più di un espediente quotidiano dedicato alla cura della propria persona e che di fatto le consente di conquistare, oltre che per le sue doti professionali, anche per la sua evidente bellezza.

Quanto pesa Lorella Cuccarini, quanto è alta? Domande che possono sembrare banali ma che in realtà, quando si tratta di dive della tv, non possono che essere una parte dominante della curiosità degli appassionati. Stando alle informazioni più certe in merito, l’altezza si aggira intorno ai 173 cm; valori più incerti per il peso che dovrebbe invece essere intorno ai 56 kg.

Lorella Cuccarini: “Il benessere è una questione di testa…”

L’età è solo un numero, Lorella Cuccarini sembra ergersi a manifesto di tale assunto; 60 anni ma sempre in forma, attenta alla propria alimentazione e alla forma fisica. Lei stessa ha rivelato i suoi ‘segreti’ che di fatto sono ascrivibili ad una perfetta educazione alimentare e ad una routine scandita da attività fisica, fitness e attenzione ai dettagli.

Come racconta Donna Glamour, Lorella Cuccarini ha raccontato di aver cambiato nutrizionista di recente e di aver ritrovato la forma fisica perfetta proprio grazie ad un regime alimentare adeguato, unito all’allenamento. “In passato ho scelto scorciatoie senza considerare che il benessere è una questione di testa”, raccontava al Corriere della Sera sottolineando anche gli errori fatti in passato dal punto di vista alimentare ed ai quali ha poi rimediato con un regime adeguato e strutturato in base alle sue esigenze.

