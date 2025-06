È la prima volta che all’Isola dei Famosi 2025 partecipa un concorrente col peso di Mario Adinolfi. Il giornalista ha infatti deciso di mettersi alla prova in un reality che pone non pochi limiti ad un concorrente della sua stazza, dimostrandosi anzi pronto a dimostrare la forte determinazione e a supportare i propri compagni in quelle prove alle quali lui non può partecipare. Eppure, all’Isola dei Famosi, Mario ha parlato proprio di questo peso che si porta addosso, spiegandone le motivazioni e com’è riuscito ad arrivare a pesare 220 chili.

Mirko insulta Mario Adinolfi, caos a Isola 2025: "Il gordo sta a mollo come un ippopotamo"/ "Ha rotto il c*"

Questo è infatti il peso di Mario Adinolfi, quello con cui ha iniziato la sua avventura all’Isola dei Famosi 2025. Un peso, tuttavia, diminuito in queste settimane fatte di forte privazione, per la prima volta da decenni. È stato proprio Adinolfi ad ammetterlo, spiegando come, prima dell’Isola, non avesse mai preso in considerazione la possibilità di dimagrire.

Mario Adinolfi choc all'Isola: "Ho preso peso da quando mia sorella Ielma si è suicidata"/ "Mi punivo"

Mario Adinolfi peso, la confessione all’Isola dei Famosi 2025: “Come sono ingrassato e perché”

Il naufrago ha infatti ammesso di aver iniziato ad ingrassare in modo costante e continuativo dal momento della morte di sua sorella Ielma, che si è suicidata molti anni fa. Da quel momento, quasi come una auto-punizione, Mario ha iniziato a prendere una media di cinque chili l’anno. Un aumento costante di peso che lo ha portato, a 53 anni, a pesare 220 chili. “Non ho mai provato ad invertire, questa è la prima volta nella mia vita che perdo peso.”, ha ammesso il giornalista all’Isola, durante una chiacchierata con Loredana Cannata. A tentare di anestetizzare la sofferenza, ma senza successo, non solo il cibo, ma anche la scrittura: “I miei interrogativi sono stati lancinanti. Per me scrivere è stata allora una necessità fisiologica, e qui è il primo momento in cui non scrivo tutti i giorni.”, ha ammesso infine il naufrago.

Mario Adinolfi abbandona l'Isola dei famosi 2025? Rumor bomba/ Lui in crisi: "Soffro, non riesco a vivere"