Mario Adinolfi ha perso molti chili dall'inizio della sua avventura all'Isola dei Famosi 2025: Veronica Gentili svela quanti, Giuseppe Cruciani lo gela

Mario Adinolfi ha stipulato un nuovo record all’Isola dei Famosi 2025. Dopo esser stato il concorrente col peso maggiore del reality, è anche quello che ha perso più peso in solo un mese e mezzo di permanenza in Honduras. Partito con un peso di 221 chili, il giornalista è arrivato a perderne ben 22, scendendo finalmente sotto i 200 kg. “Sei arrivato a pesare 199,3 chili!”, ha annunciato Veronica Gentili in diretta su Canale 5, “Sei riuscito a superare la soglia”, ha quindi aggiunto, complimentandosi col concorrente.

La conduttrice ha allora chiesto il parere di Giuseppe Cruciani, amico di Adinolfi e ospite speciale in studio. Il giornalista ha però stroncato l’amico, dicendo che questo dimagrimento non durerà una volta finito il programma. “Se questo cambiamento durerà? Assolutamente no, – ha ammesso secco Cruciani – perché appena uscirà dall’Isola ricomincerà come prima e perché poi segue il principio di Wiston Churchill, che diceva: ‘Il segreto della mia longevità? Sport mai praticato'”.

Mario Adinolfi e i chili persi all’Isola dei Famosi 2025: Giuseppe Cruciani lo gela

“Ma tu senti dei benefici da questo cambiamento?”, ha allora chiesto Gentili ad Adinolfi, che con ironia ha risposto all’amico, per poi confermare di sentirsi effettivamente meglio: “Io sottoscrivo Churchill, Cruciani no ma lui sì… La verità è che l’isola regala qualcosa di inestimabile a tutti e a me ha regalato una rinascita, anche fisica. Devo dire grazie all’Isola, veramente.” ha concluso. Mario Adinolfi ha dunque perso 22 chili all’Isola dei Famosi, e non è da escludere che ne perda ancora altri nel corso delle due prossime settimane, qualora arriverà fino alla finalissima.

