Le tasse che puntualmente versano i lavoratori dipendenti al 2025 incidono sull'intero budget. Dall'analisi Cgia si evince l'impatto.

Le tasse che vengono sostenute indirettamente dai lavoratori dipendenti fino ad oggi, 2025, rappresentano il 90% del totale del loro portafoglio. Ciò vuol dire – secondo un’analisi dell’associazione Cgia – che la maggior delle imposte vengono trattenute alla fonte e inconsapevolmente.

Nonostante i contribuenti italiani conoscano il sistema e “approssimativamente” la percentuale delle tasse a loro carico, non pagando in contanti e/o in maniera diretta, non è realmente semplice esser consapevoli del peso effettivo che incide sul bilancio finanziario.

Tasse lavoratori dipendenti 2025, lo studio che mostra quanto incidono

Contributi previdenziali, accise, IRPEF, addizionali regionali e comuni, sono soltanto parte delle tasse che i lavoratori dipendenti pagano senza neppure accorgersene. Lo studio della Cgia ha specificato che molti costi sono celati e trattenuti alla fonte, come ad esempio dalla busta paga al lordo del compenso.

Eppure – stando al report – una coppia di impiegati e con un figlio a carico sosterrebbe un peso economico (legato alle tasse) per la bellezza di 20.231€ (e a conti fatti il taglio del cuneo sarebbe quasi invano).

Per riuscire a far emergere un risultato economico più o meno preciso, l’Associazione Artigiani e per le Piccole Imprese ha preso in esempio due coniugi con un contratto da lavoro subordinato, con un figlio a carico, una casa di proprietà da 110 metri quadrati ed entrambi proprietari di un’auto con cui percorrono individualmente 15.000 km annuali a testa.

Il calcolo come esempio pratico

Dall’esempio emerge un ISEE complessivo pari a 22.834€, di cui 60.000€ accantonati come risparmi, titoli di Stato e ulteriori prodotti finanziari impattanti. Per un calcolo più veritiero possibile è stata presa come riferimento la TARI applicata dal Comune di Milano e le aliquote medie previste nella Penisola.

Per le imposte quali Irpef, addizionali e contributi previdenziali, l’impatto sul bilancio è pari al 61,8%, con un ammontare complessivo di 12.504€. Considerando le ulteriori tasse, quali, il canone RAI, l’imposta per sostenere il SSN e le accise, occorre sostenere un altro 35% (aggiungendo altri 7.087€ di spesa).

Complessivamente un quadro familiare simile sosterrà 19.591€ di tasse, ovvero il 96,8% del loro patrimonio, a cui si aggiungono 640€ per pagare anche la TARI e i bollo delle due macchine.

Purtroppo, a parte la Francia, l’Italia resta il Paese europeo con un ingente carico fiscale, rispetto ad esempio alla Spagna e alla Germania dove l’impatto è minore.