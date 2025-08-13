Anna Tatangelo ha deciso di raccontare il difficile periodo dopo la fine della storia con Gigi D’Alessio, tra dolore, preoccupazioni fino alla rinascita.

L’ addio tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, sopraggiunto dopo 15anni d’amore, un figlio e una miriade di copertine sulle riviste di cronaca rosa, si aggiunge alla lista delle prove che le più belle favole prima o poi finiscono. Nessuno se l’aspettava, i fan della coppia sono cresciuti con loro e con il loro successo, li hanno ammirati, sostenuti, nonostante le polemiche iniziali. Un amore che è nato e vissuto sotto le luci dei riflettori. Oggi a 5 anni di distanza dalla comunicazione ufficiale della separazione, Anna Tatangelo ha deciso di parlare.

La cantante ha scelto di raccontarsi senza filtri, ripercorrendo le tappe più delicate della sua vita privata e professionale. Dalla lunga storia d’amore con il cantautore napoletano, al dolore della separazione, fino alla nuova serenità che sta costruendo oggi, Anna svela emozioni e verità nascoste dietro i riflettori. Non è solo una storia di amore e rottura, ma anche un percorso di crescita e rinascita personale che trova nuova luce nella dolce attesa.

La cantante di Sora, spesso al centro di gossip e giudizi, ha dovuto affrontare non solo il peso dei pettegolezzi, ma anche quello di un’immagine pubblica che non sempre rispecchiava il suo vissuto reale. Le difficoltà vissute dopo la fine della relazione con D’Alessio sono state profonde e hanno lasciato segni visibili, anche fisici. Ma Anna ha imparato a guardare oltre, grazie alla forza che le ha trasmesso la figura della madre e a un nuovo amore che oggi le dona sicurezza e felicità.

Mi sono sentita sbagliata

Anna Tatangelo ha aperto il suo cuore in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Per anni, mi sono sentita sbagliata. Gigi aveva vent’anni più di me, una famiglia, e io venivo descritta come la rovinafamiglie anche se ci siamo messi insieme che era già separato. Ma il nostro sentimento era puro, infatti, è durato 15 anni” Le sue parole.

Tra quelle che più colpiscono, emerge un dolore silenzioso, nascosto dietro un’apparenza di forza: “Uscivo di casa con il sorriso, ma dentro soffrivo” confida. Ora, dopo anni complicati, guarda al futuro con una speranza nuova, grazie anche alla presenza di Giacomo Buttaroni, l’uomo che le ha ridato fiducia e con cui aspetta un figlio.

Anna Tatangelo non ha mai nascosto quanto la fine della sua storia con Gigi D’Alessio abbia inciso profondamente su di lei. La rottura non è stata solo emotiva, ma ha lasciato tracce anche sul corpo, un segnale tangibile di un periodo difficile da superare. “Sono arrivata a pesare 55 chili, gli anni più duri della mia vita”, racconta con sincerità la cantante, che ha vissuto momenti di grande fragilità, segnata anche dal carico di responsabilità familiari e personali.

Il senso di smarrimento si mescolava al desiderio di apparire forte davanti a tutti, ma la realtà era un’altra: un dolore nascosto che trovava conforto solo nelle telefonate con la madre. Anna ha dovuto affrontare la sofferenza di una separazione complessa e, contemporaneamente, la malattia della mamma, a cui era profondamente legata. Quei momenti, come lei stessa ammette, sono stati una prova di resistenza estrema, tra ospedali e incertezze.

Oggi Anna Tatangelo vive una nuova fase della sua vita. La gravidanza in corso e la relazione con Giacomo Buttaroni rappresentano per lei una concreta svolta rispetto al passato. “Lui è entrato quando avevo bisogno di sostegno, senza paura, e mi ha fatto sentire amata e protetta”, spiega con gratitudine, sottolineando anche l’ottimo rapporto che si è creato con suo figlio Andrea.