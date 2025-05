Una delle curiosità più grandi dei telespettatori che seguono il reality è quella di scoprire quanto sono dimagriti i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2025. Infatti, la difficoltà più importante di essere naufraghi alle Honduras è proprio quella della fame, dato che da soli i partecipanti devono procurarsi del cibo tramite la pesca e cucinare del riso che gli viene fornito dalla produzione del programma. Di certo fa impressione vederli nel prima e nel dopo: quando inizia l’Isola sono paffuti, formosi e in forma, mentre con il tempo le loro sembianze cambiano radicalmente.

Lite Mario Adinolfi attacca Chiara Balistreri: “Mi hai isultato!”/ Duro scontro all’Isola dei Famosi

Chi vuole partecipare ad un reality di questo tipo sa a quello che va incontro, e lo sapeva benissimo anche Mario Adinolfi. Lui, consapevole di essere obeso, ha diritto a del cibo in più vista la sua condizione, ma resta al centro dell’attenzione per via del suo peso. Quanto è dimagrito? Dopo aver iniziato con una portata di 200 chili, l’ex deputato pare averne persi poco più di cinque dopo queste settimane, dato che principalmente is nutre di cocco, riso e pesce. Tutti gli occhi sono puntati su di lui e su come arriverà alla fine dell’Isola dei Famosi 2025 (sempre che non venga eliminato prima).

Chi è Silvia Pardolesi, moglie di Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi 2025/ “Sono fiera di lui!”

Isola dei Famosi 2025: Loredana Cannata vegana, Cristina Plevani rifiuta spaghetti al pomodoro

Anche Loredana Cannata ha destato parecchia curiosità da parte dei fan. Il motivo? La naufraga è vegana, e nella vita di tutti i giorni si occupa anche di attivismo per la protezione degli animali. Molti erano preoccupati per lei, soprattutto perchè non mangia pesce ma può nutrirsi di alghe, riso e di tutto quello che l’Isola le concede. Lei e Mario Adinolfi si scontrano molto spesso date le loro posizioni contrapposte in tema di cibo di origine animale. Scontri a parte, non si sa precisamente quanto è dimagrita Loredana Cannata all’Isola dei Famosi 2025, ma di certo sembra essersi asciugata moltissimo.

Loredana Cannata, chi è: carriera e vita privata della naufraga/ La nomination storica all'Isola dei Famosi

Che ha lasciato tutti senza parole è stata Cristina Plevani, la quale ha fatto una dichiarazione forte durante l’ultima settimana, confessando di non sentire più la fame. Addirittura ha rinunciato ad un piatto di spaghetti col pomodoro sfidata dai senatori. Anche per quanto riguarda lei non si sa precisamente quanti chili ha perso all’Isola dei Famosi 2025 ma di certo ha dimostrato quanto il fisico sia adattabile a diverse condizioni. In ogni caso è molto più magra di prima e sembra anche essere parecchio stanca.