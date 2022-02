Quantum of Solace/ Su Italia 1 Daniel Craig è James Bond

Quantum of Solace, su Rete 4 film d’azione e thriller

Quantum of Solace va in onda oggi, sabato 26 febbraio, a partire dalle ore 21.20 su Rete 4. Si tratta di un film d’azione e thriller prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2018 da Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, diretto da Marc Forster. Nel cast del film troviamo Daniel Craig nel ruolo di James Bond e la splendida Olga Kurylenko in quella della Bond Girl. Ci sono anche Mathieu Amalric, Judi Dench, Giancarlo Giannini, Jeffrey Wright, Gemma Arterton, Anatole Taubman, Jesper Christensen, David Harbour, Rory Kinnear e molti altri ancora. Straordinarie sono anche le scenografie curate da Dennis Gassner, Chris Lowe e Anna Pinnock.

Quantum of Solace, la trama del film: torna James Bond

Il film Quantum of Solace racconta una nuova avventura del celebre James Bond, l’agente è infatti alle prese con un accesso inseguimento ai suoi danni. Alcuni uomini cercano in tutti i modi di attaccarlo per liberare Mr. White legato e rinchiuso nel bagagliaio dell’auto. Con le sue grandi abilità l’agente riesce a seminare i malviventi e a portare al cospetto di M l’uomo rapito. L’obbiettivo era quello di scoprire maggiore informazioni sul Quantum, un’associazione Criminale legata a diversi affari. Per loro sfortuna una delle guardie del corpo si rivela essere un infiltrato che innesca la fuga di Mr. White. Nonostante le difficoltà Bond riesce a mettere fuori gioco l’uomo e a mettersi sulle tracce della società criminale. Con l’aiuto dell’intelligence riescono infatti a tracciare i movimenti bancari dell’uomo scoprendo che tra i destinatari risultava il nome di un certo Slate, un Killer adescato per uccidere Camille Montes.

Bond si dirige presso l’isola caraibica dove sarebbe dovuto avvenire il misfatto e riesce a sventare l’omicidio incidendo proprio il killer. Seguendo la donna scopre che quest’ultima si era legata ad un certo Greene, uomo particolarmente facoltoso, con l’obiettivo di vendicarsi di un uomo di nome Medrano ovvero un esiliato dell’esercito boliviano. I due stavano per siglare un accordo per l’ottenimento di un terreno ricco di acqua e di potenziali guadagni economici in prospettiva. Nel frattempo la donna cercava vendetta per la morte di tutta la sua famiglia ma rischia la propria vita nel tentativo di mettere in atto il suo piano segreto. Tratta in salvo da Bond si rimette sulle tracce degli uomini nel tentativo sia di sventare i loro piani di guadagno loschi sia di conoscere nuovi dettagli riguardanti la società Quantum. Dopo diversi viaggi tra Austria e Russia, attraverso inseguimenti e lotte senza risparmiare colpi, Bond riesce a consegnare all’intelligence una personalità chiave della società criminale, Vesper Lynd, mentre Greene viene trovato morto nel deserto.

