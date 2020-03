Quarantena League annullata/ Il torneo di Fifa 2020 non si fa: lo annunciano Le Iene

La Quarantena League è annullata. Il torneo di Fifa 2020, organizzato da Le Iene e che avrebbe visto sfidarsi alla PlayStation 32 calciatori di ieri e oggi, è stato cancellato a causa di problemi burocratici e legali che sono sorti proprio quando si sarebbe dovuto cominciare. “La nostra redazione, che ha lavorato alla costruzione di questo torneo rigorosamente da casa, non ha tenuto conto di tutti gli aspetti burocratico legali che un’azienda è chiamata a osservare”: questo il passaggio più importante del comunicato della redazione del programma, che dunque si vede costretta a cancellare un evento che avrebbe dovuto cominciare oggi a mezzogiorno. Avevamo presentato l’iniziativa, parlando anche del sorteggio del tabellone; era tutto pronto, il torneo avrebbe previsto eliminazioni dirette partendo dai sedicesimi e un totale di 31 partite sino alla finale di lunedì 31 marzo; purtroppo “quello che all’inizio sembrava un gioco tra amici costretti a casa in astinenza da calcio si è tramutato in una manifestazione dai risvolti che potevano non essere in linea con i requisiti imposti a un editore televisivo”. Da cui appunto la cancellazione anche della Quarantena League.

QUARANTENA LEAGUE ANNULLATA: IL MESSAGGIO DE LE IENE

Sembra un paradosso, ma in epoca di Coronavirus stiamo assistendo ormai a tante cose che erano impensabili fino a poco fa: non solo la cancellazione di tutti gli eventi sportivi (la Premier League ha appena annunciato la sospensione fino a tutto il mese di aprile), anche l’annullamento di un torneo di PlayStation che i protagonisti avrebbero giocato rigorosamente nelle loro case e in isolamento, così come Federica Pellegrini (nonostante il parere favorevole dei fan) ha dovuto rinunciare a trasmettere online il suo allenamento sui 200 stile, dopo essere stata fortemente criticata per quello nei 100. Sia come sia, le Iene erano pronte e così anche Pierluigi Pardo e la Gialappa’s Band, che avrebbero commentato le partite; la redazione del programma ha comunque sottolineato come a rimanere attiva è l’iniziativa di aiuto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, grazie all’apertura di una raccolta fondi insieme al Cesvi. L’ultimo messaggio dice che il prossimo appuntamento sarà giovedì 9 aprile, su Italia 1: il programma Mediaset riuscirà finalmente a riaprire i battenti o l’emergenza Coronavirus avrà nuovamente la meglio?



