Quarantena League, oggi il sorteggio/ Fifa 2020: si svela il torneo creato da Le Iene

Alle ore 14:00 di mercoledì 18 marzo nasce ufficialmente la Quarantena League: ne abbiamo parlato l’altro giorno, l’iniziativa è nata dal celebre programma Le Iene che ha coinvolto 32 calciatori del presente e del passato in un torneo di Fifa 2020, dunque alla PlayStation. Le regole del sorteggio sono molto semplici: è un tutti contro tutti – almeno così dovrebbe essere, visto che non ci sono indicazioni riguardo altre formule – e le partite saranno presumibilmente “secche”, nel senso che il vincitore accederà al turno successivo. Il torneo prenderà il via alle ore 12:00 di domani (giovedì 19 marzo) e lunedì 23 è prevista la finalissima; 32 partecipanti significa partire dai sedicesimi di finale, dunque per vincere il torneo un giocatore dovrà vincere cinque sfide. La telecronaca sarà garantita da Pierluigi Pardo che avrà come commento tecnico il trio della Gialappa’s Band, e ricordiamo che le partite si potranno seguire in diretta streaming video sul sito www.iene.it, naturalmente quello ufficiale della trasmissione che da anni va in onda su Mediaset.

QUARANTENA LEAGUE: OGGI IL SORTEGGIO

Il sorteggio della Quarantena League 2020 sta per cominciare, e c’è grande attesa per scoprire quello che succederà con gli accoppiamenti: l’altro giorno avevamo svelato alcuni dei partecipanti, sappiamo che Paolo e Fabio Cannavaro, in collegamento da Guanghzou dove sono allenatore e collaboratore dell’Evergrande, faranno squadra insieme ma nell’elenco dei giocatori compaiono anche Andrea Pirlo, Mario Balotelli e suo fratello Enock (che però saranno in competizione), poi ancora Ciro Imombile e Andrea Petagna, ma anche Andrea Stramaccioni che è stato allenatore di Inter e Udinese e prima ancora della Primavera nerazzurra e delle giovanili della Roma. Ancora, ci saranno i due difensori del Torino Armando Izzo e Lyanco; Ciro Ferrara e Bernardo Corradi parlando degli ex, e due profili di cui abbiamo recentemente parlato, sia pure per ambiti diversi. Dusan Vlahovic, giovane attaccante della Fiorentina, è uno dei calciatori della nostra Serie A risultati positivi al Coronavirus; per quanto riguarda Gonzalo Villar, era stato sfidato a palleggiare con un rotolo di carta igienica in diretta Instagram. A tale proposito, la pratica si è trasferita anche al mondo del tennis: Gael Monfils se l’è cavata con grandissimo stile, molto bene la giovane ucraina Marta Kostyuk mentre Elina Svitolina ci ha provato con la racchetta e le cose non sono andate nel migliore di modi.



