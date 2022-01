Quarantena, quanto dura per positivi al Covid/ E come ottengono Green pass i guariti

Quanto dura la quarantena per i positivi al Covid? Come ottengono il green pass coloro che sono guariti? Sono alcune delle domande che accompagnano le nuove regole su isolamento e appunto quarantena, quindi le FAQ sul Decreto Covid. Cominciamo dalla prima, ma con una distinzione tra asintomatici e sintomatici. La durata dell’isolamento è di 7 giorni per chi è sempre stato asintomatico, o lo è da 3 giorni, ha ricevuto la terza dose o ha completato il ciclo vaccinale primario (quello di due dosi) da meno di 4 mesi. Al termine di questo periodo però bisogna sottoporsi ad un test antigienico o molecolare. Discorso diverso, dunque, per i sintomatici, per i quali invece l’isolamento dura 10 giorni, al termine dei quali devono effettuare un test antigienico o molecolare.

Ciò per quanto riguarda coloro che risultano positivi, invece per chi ha avuto contatti con un positivo ci sono regole specifiche su quarantena e autosorveglianza che abbiamo approfondito a parte, facendo chiarezza sulla questione dei contatti stretti ad alto rischio e quelli a basso rischio.

GUARITI E GREEN PASS: I PASSAGGI BUROCRATICI

Passiamo ora ai guariti, per i quali sono previsti alcuni “passaggi burocratici” per riottenere il Green Pass. Ci sono varie strade da percorrere, la prima passa da un tampone antigienico o molecolare che deve avere esito negativo. La struttura sanitaria che esegue l’esame poi invia il risultato sulla piattaforma nazionale. Questo per non impedisce al paziente di comunicarlo al medico di base, anzi è tenuto a inviare l’esito del proprio tampone negativo al medico di famiglia, anche perché è proprio quest’ultimo a mettere il certificato di guarigione e a provvedere allo sblocco del green pass sulla piattaforma nazionale attraverso la funzione “annulla blocco“, una procedura che attiva l’invio del nuovo Green Pass, scaricabile tramite la nota App Io. Ciò chiaramente per chi ha già il Green Pass, che ricordiamo chi non è vaccinato può ottenere in caso di positività al Covid e appunto guarigione.

