Quarantena violata, per il Tar Campania si può fare/ La sentenza che salva i ‘furbi’

Il nome di Santino Scudeller verrà ricordato a lungo in questa drammatica emergenza legata al Coronavirus. Il giudice del Tar della Campania, infatti, ha concretamente annullato i provvedimenti che in questi giorni stanno cercando di limitare il contagio. Mentre una grossa fetta della popolazione italiana ha deciso di rispettare pienamente le regole e di osservare un comportamento molto prudente, il signor M.V. (che aveva ricevuto un “atto di diffida e quarantena”) ha invece preferito optare per un bel giro dal tabaccaio, dove – si legge nel ricorso riportato parzialmente da Il Giornale.it – “deve poter andare a prendersi le sigarette“. Il giudice Santino Scudeller, quindi non ha esitato, dandogli ragione. Pertanto il provvedimento che vietava al signor M.V. di uscire è stato annullato. Questa sentenza apre inevitabilmente nuovi scenari sui reali provvedimenti per chi viola le norme emergenziali. Così il protagonista di questo curioso episodio, ha trovato un giudice che in appena quarantotto ore gli ha dato ragione, accogliendo la sua istanza. Il verdetto infatti è stato positivo per M.V. visto che il giudice “per l’effetto sospende l’atto di diffida e la messa in quarantena”. Santino Scudeller non ha avuti dubbi e ha valuta i bisogni di M.V. emergenziali: “ritenuto che l’estrema gravità e urgenza (del ricorso dell’avvocato, ndr) vada apprezzata anche nella adeguata considerazione del fine giustificante e misure. Certo, il ricorso viene accolto «con esclusivo riferimento all’atto di diffida e messa in quarantena in relazione ai detti impegni professionali, nei limiti di quanto ad essi necessariamente connesso e nel rispetto di tutte le altre misure, condizioni e precauzioni note al ricorrente”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA