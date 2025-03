L’INIZIO IN “RITARDO” DELLA QUARESIMA AMBROSIANA: LA TRADIZIONE E LA DIFFERENZA CON LA CHIESA ROMANA

Con un “ritardo” di 5 giorni rispetto alla Chiesa Cattolica romana, la Quaresima Ambrosiana 2025 prende il via in questa domenica 9 marzo 2025 come da tradizione per i cattolici di rito ambrosiano presenti nella Diocesi di Milano: con la Santa Messa in Duomo, l’arcivescovo Delpini imporrà le ceneri al termine della celebrazione, dando così il via ufficiale alla Quaresima anche per gli ambrosiani, dopo che invece dallo scorso 5 marzo con il Mercoledì delle Ceneri era cominciata per l’intera cristianità globale.

L’origine del particolare Carnevale Ambrosiano – e, di conseguenza, della Quaresima verso la Pasqua – hanno un’origine tanto semplice quanto caratteristica: la leggenda narra che il patrono di Milano nonché arcivescovo Sant’Ambrogio, trovandosi in viaggio a ridosso della Quaresima, si rivolse alle varie chiese della popolazione per richiedere di attendere il suo arrivo per l’inizio ufficiale del periodo di 40 giorni che porta alla Pasqua di Resurrezione. In questo modo venne prolungato il periodo della festa di Carnevale, che infatti per gli ambrosiani finisce il Sabato Grasso, alla vigilia della prima Domenica di Quaresima.

Dalla Diocesi di Milano alla Svizzera, passando per la quasi totalità delle Diocesi in Austria e Ungheria: nel passato il rito ambrosiano veniva celebrato in questa ampia porzione di territorio europeo, mentre oggi la Quaresima Ambrosiana 2025 viene celebrata solo in alcune città della Lombardia. Oltre a Milano, anche Monza, Bergamo, Varese, e l’intero lago di Lecco/Como. La penitenza e la conversione, il rito delle ceneri, l’attesa per la gioia della Pasqua: sono tutti elementi comuni tra la Quaresima Ambrosiana e quella di rito romano, si fatto ad oggi differenti solo nel giorno di inizio ufficiale del periodo pasquale. In realtà la tradizione vuole che negli ultimi secoli a Milano l’imposizione delle ceneri viene proposta per il primo lunedì di Quaresima, ma viene quasi sempre ormai anticipato alla domenica per una maggiore partecipazione dei fedeli.

I RITI DELLA QUARESIMA, LE CENERI E LA GIOIA DEL PERDONO

Come dice Papa Francesco nel suo messaggio scritto per la Quaresima appena prima del ricovero al Gemelli per la lunghissima fase di polmonite bilaterale, l’inizio della Quaresima è anche un iniziale pellegrinaggio di fede verso la gloria della Pasqua; un pellegrinaggio verso la speranza da vivere assieme alla comunità cristiana del Signore. Un cammino, da fare assieme, con l’invito alla conversione: questo chiede Papa Francesco nell’avvio alla Santa Quaresima, tanto per i cattolici romani quanto per gli ambrosiani.

Le meditazioni “Kyrie” con l’arcivescovo, le Via Crucis settimanali nei vari quartieri di Milano, e ancora preghiere e penitenze per fare memoria viva del periodo di preparazione alla morte, Passione in croce e Resurrezione del Figlio di Dio. Come spiega per il sito della Diocesi di Milano mons. Valagussa, vicario per la Formazione del Clero, l’inizio della Quaresima rappresenta il momento liturgico dell’anno in cui fare piena memoria della gioia del perdono.

La penitenza e la richiesta di conversione coincide con la libera adesione al perdono divino: la Grazia della misericordia che dall’alba dei tempi si posa sul capo dell’uomo, proprio come le ceneri imposte per l’inizio della Quaresima, rende possibile quel perdono completo che sperimenta la gioia del Signore sopra ogni male. Nel cammino assieme alla speranza per la Quaresima Ambrosiana, ribadisce la Diocesi di Milano ricordando il messaggio del Papa, serve riconoscersi peccatori, chiedere la grazia del perdono a Dio e riconoscersi come fratelli nella confessione spirituale.

LA SANTA MESSA CON L’IMPOSIZIONE DELLE CENERI CON L’ARCIVESCOVO DELPINI IN DUOMO

Per celebrare l’avvio della Quaresima Ambrosiana, come da tradizione per la Diocesi di Milano, l’appuntamento è per i fedeli alle ore 17.30 in Duomo con la Santa Messa eucaristica con l’arcivescovo Mario Delpini: sarà come sempre disponibile una diretta video in streaming sul portale della Diocesi “Chiesa di Milano”, o sul canale YouTube della Chiesa milanese. Al termine della Santa Messa, l’arcivescovo imporrà le ceneri sul capo di tutti i partecipanti alla celebrazione, così come avvenuto simbolicamente nel Mercoledì delle Ceneri in tutte le altre diocesi del mondo.

La speranza per la cose visibili e invisibili, una speranza ricca di fede e che permette il cammino quaresimale di penitenza ma anche di umile richiesta di perdono: così mons. Delpini nell’omelia che lo scorso anno diede inizio alla Quaresima Ambrosiana verso la Santa Pasqua del Signore. Sempre domenica 9 marzo 2025 prendono il via le meditazioni quotidiane che proseguiranno fino al mercoledì che precede il Triduo Pasquale nella Settimana Santa: sempre sul canale YouTube della Diocesi, ogni giorno alle ore 7 l’appuntamento è con i “Kyrie” dell’arcivescovo Delpini, disponibili poi on demand anche per l’intera giornata successiva.

GUARDA QUI IN DIRETTA LA SANTA MESSA CON IL RITO DELLE CENERI