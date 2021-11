Quarta ondata, perché salgono contagi Covid?/ Le variabili: freddo, non vaccinati e…

Perché i contagi continuano a salire in Europa e negli Stati Uniti? La quarta ondata ci impone questo interrogativo anche perché paradossalmente si sta concentrando nelle due aree del mondo dove la campagna vaccinale anti Covid procede più rapidamente. In Usa, dove il 60% della popolazione è vaccinata con ciclo completo, si registrano quasi 600mila casi a settimana e oltre 8mila morti. Invece in Europa oltre 2 milioni di nuovi casi a settimana, con 28mila morti. In questo caso la popolazione vaccinata con ciclo completo corrisponde al 65%. Per l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) l’Europa non solo è tornata ad essere epicentro della pandemia Covid, in particolare i Paesi dell’Est, ma rischia di avere altri 500mila morti nei prossimi mesi. Per spiegare cosa sta succedendo bisogna, però, tener conto di molte variabili, soprattutto quando si prendono in esame territori così ampi e quindi non casi singoli.

In primis, come evidenziato dal Corriere della Sera, nell’emisfero settentrionale le temperature stanno calando e con il freddo la circolazione del virus cresce. Inoltre, parliamo di aree dove la mobilità delle persone è intensa. Tutt’altro che marginale è poi la questione dei non vaccinati, visto che solo in minima parte questa ondata riguarda gli immunizzati (non a caso si parla di epidemia dei non vaccinati).

EPIDEMIA DEI NON VACCINATI E RESTRIZIONI

Anche per questo motivi diverse nazioni stanno introducendo restrizioni mirate per i non vaccinati, come nel caso dell’Austria. L’Italia invece “ringrazia” il green pass, al netto delle proteste, perché così riesce a contenere la risalita dei contagi senza dover ricorrere a dure restrizioni. La situizione è infatti tra le migliori d’Europa. C’è però un bacino ampio per la circolazione del virus ed è quello che sta alimentando la quarta ondata Covid. Questo bacino è invece ridotto in Portogallo e Spagna, dove è stata vaccinata quasi la totalità della popolazione. Il Portogallo, arrivato al 90% dei vaccinati, ha allentato le regole per il pass e eliminato molte restrizioni anti Covid, mentre la Spagna, che è all’80% dei vaccinati, non richiede la certificazione sanitaria. Dunque, per tornare al principio: perché i contagi continuano a salire in Europa e negli Stati Uniti anche se hanno alti tassi di vaccinazione? La spiegazione è semplice: ad alimentare la quarta ondata sono coloro che non si sono ancora vaccinati, dando vita alla cosiddetta epidemia dei non vaccinati che sta già avendo esiti drammatici nei Paesi dell’Est Europa.

