Si ripete puntualissimo nella serata di oggi – lunedì 3 marzo 2025 – l’appuntamento con il programma Quarta Repubblica che ci accompagnerà in un ampio dibattito tra i sempre numerosi ospiti sui emi più importanti dell’attualità che spazieranno – almeno, stando alle anticipazioni – dall’Ucraina ancora al centro delle pagine di cronaca, fino alla beatificazione del vicebrigadiere-eroe dei Carabinieri Salvo D’Acquisto.

Ad accompagnarci nel dibattito tra i suoi ospiti durante la diretta di Quarta Repubblica troveremo ancora una volta il volto ormai noto – nonché storica guida del programma – di Nicola Porro; accompagnato (come spesso accade, ma con volti che cambiano di puntata in puntata) da Alessandro Sallusti, Cristina Giuliano, Rita Dalla Chiesa, Giuseppe Cruciani, Vittorio Sgarbi e Hoara Borselli.

Partendo dalle informazioni un pochino più ‘pratiche’ sulla diretta di Quarta Repubblica – e poi ovviamente arriveremo anche ai servizi di oggi -, ricordiamo a tutti quelli che saranno interessanti a seguire la puntata che potranno farlo a partire dalle ore 21:30 collegandosi a Rete 4 sul quarto canale del telecomando; ma al contempo chi non potrà accedere al televisore o non dispone di un collegamento all’antenna potrà anche usare la piattaforma Mediaset Infinity (disponibile sia da web, che come applicazione per smartphone e smart TV), utile anche per recuperare la replica della trasmissione.

Anticipazioni e ospiti della diretta di oggi di Quarta Repubblica: tutti gli approfondimenti dal Carabiniere Salvo D’Acquisto all’Ucraina

Venendo ora al punto dell’articolo, secondo le anticipazioni di Quarta Repubblica il dibattito in studio mediato da Nicola Porro partirà dal sempre più importante tema dell’Ucraina, soffermandosi in particolare sul filone del recente incontro (conflittuale) tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky e sul vertice organizzato a Londra al quale hanno partecipato buona parte dei leader occidentali; mentre in un secondo momento si parlerà anche delle condizioni di Papa Francesco ricoverato da due settimane al Policlinico Gemelli di Roma a causa di complessa polmonite bilaterale, con un approfondimento – ovviamente – dedicato alle sue condizioni di salute.

Non mancherà poi – sempre ovviamente a Quarta Repubblica – un accenno al sempre attuale tema della sicurezza in un viaggio in alcuni comuni italiani che da tempo sono prede dei rapinatori; mentre dal punto di vista degli ospiti la scena sarà occupata soprattutto da Alessandro D’Acquisto, che dedicherà un pensiero e un ricordo al suo eroico fratello Salvo che si trova al centro di un percorso per la beatificazione avviato da parecchi anni ed entrato nel vivo grazie a Bergoglio.