Quartetto Cetra, chi sono?/ Nomi componenti, carriera, canzoni famose e chi è ancora in vita

Il Quartetto Cetra, spesso indicato brevemente come I Cetra, fu un gruppo vocale italiano in attività dal dal 1941 al 1988. La sua formazione più nota era composta da Felice Chiusano (1922-1990), Giovanni “Tata” Giacobetti (1922-1988), Lucia Mannucci (1920-2012) e Virgilio Savona (1919-2009). In seguito alla sostituzione di un componente il gruppo nacque dal precedente che si chiamava Quartetto Ritmo. Infatti Felice Chiusano subentrò a Enrico Gentile unendosi a Tata Giacobetti, Virgilio Savona ed Enrico De Angelis. Il loro debutto avvenne precisamente nel 1941 alla radio nella rivista Riepilogando. Nell’ottobre del 1947 Enrico De Angelis fu richiamato nell’esercito che lo costrinse a lasciare il gruppo. Lucia Mannucci, moglie di Virgilio Savona, lo rimpiazzò. Il Quartetto Cetra da allora non cambiò più componenti. Il primo brano cantato insieme dalla formazione “storica” fu ‘Dove siete stata nella notte del 3 giugno?’.

Da allora per il Quartetto Cetra fu una continua ascesa. Nel 1948 Cetra partecipò nel doppiaggio dei cori del film Dumbo. Un lavoro che fu riconosciuto attraverso una lettera autografa di congratulazioni da parte di Walt Disney. Musica, maestro, Lo scrigno delle sette perle, Il mago di Oz furono gli altri film doppiati.

Il Quartetto Cetra, nel 1951, debuttò in teatro nella rivista Gran Baldoria di Garinei e Giovannini che diede il via ad altre commedie musicali. I Cetra collaborarono in teatro con celebrità del calibro di Wanda Osiris e Alberto Sordi. Tra le canzoni più note ricordiamo: ‘Casetta in Canadà’, ‘Un bacio a mezzanotte’, ‘Nella vecchia fattoria’, ‘Ba-ba baciami piccina’.

Nel 1954, con la nascita della televisione italiana, arrivò anche il debutto televisivo. Lo spettacolo fu chiamato In quattro si viaggia meglio. Seguirono molti altri programmi che li videro protagonisti. Le loro parodie furono sicuramente tra i più grandi successi come in Biblioteca di Studio Uno, regia di Antonello Falqui o Il conte di Montecristo fino a I tre moschettieri. In RAI condussero poi tra il 1980 e il 1981 due edizioni di “Buonasera con”. Ad oggi nessuno dei quattro membri principali della band è ancora in vita: l’ultima ad andarsene è stata Lucia Mannucci, morta nel 2012, tre anni dopo suo marito Virgilio.

