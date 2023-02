Quartetto Cetra: Lucia Mannucci e Virgilio Savona chi sono e causa morte/ Le carriere

Lucia Mannucci e il marito Virgilio Savona; tra cinema e teatro con il Quartetto Cetra

Il Quartetto Cetra è stato uno dei gruppi vocali italiani più longevi della storia, ancora oggi ricordati per l’estrema caratura artistica e per gli innumerevoli contributi professionali. Nonostante alcuni cambi nella formazione, il gruppo effettivo e più costante negli anni si è formato nel ’47 ed è durato fino al suo scioglimento. Spiccano i nomi di Virgilio Savona e Lucia Mannucci, marito e moglie nella vita privata e legati dalla passione per la musica anche nella sfera professionale. Insieme hanno contribuito alla fortuna de I Cetra con la collaborazione di Felice Chiusano e del fondatore, Giovanni “Tata” Giacobetti.

Virgilio Savona e Lucia Mannucci sono entrambi passati a miglior vita, rispettivamente nel 2009 e nel 2012. La loro dipartita recente si è unita alla scomparsa degli altri due componenti avvenuta tra gli anni ’80 e ’90 lasciando un vuoto incolmabile nella storia musicale italiana. La loro carriera è stata senza dubbio sensazionale, dal teatro al cinema senza tralasciare i concerti in giro per il mondo. Il primo impegno di spicco risale addirittura al ’48, con il doppiaggio della celebre pellicola Dumbo prodotta dalla Walt Disney. Seguiranno poi altri impegni simili fino ad approdare al teatro con Wanda Osiris e Alberto Sordi.

Lucia Mannucci e Virgilio Savona; l’ascesa televisiva del Quartetto Cetra

Lucia Mannucci e Virgilio Savona, con il Quartetto Cetra, hanno inaugurato l’arrivo del televisore in Italia con uno spettacolo intitolato In quattro si viaggia meglio, ampliando ulteriormente la notorietà già acquisita nel mondo artistico tra cinema e teatro. Seguiranno altri impegni televisivi e in particolare la presentazione di ben due edizioni del programma Rai “Buonasera Con”. Lucia Mannucci e il marito Virgilio Savona hanno mantenuto in alto il nome del Quartetto Cetra anche dopo la scomparsa di Felice Chiusano e Giovanni Giacobetti, soprattutto a ridosso degli anni ’90 e 2000.

Ad oggi nessuno dei componenti del Quartetto Cetra è più in vita; l’ultima a lasciare questa terra è stata proprio Lucia Mannucci, lo scorso 2012. La cantante è scomparsa appena 3 anni dopo suo marito Virgilio Savona, morto nel 2009. Gli altri due componenti, Felice Chiusano e Giovanni Giacobetti erano invece passati a miglior vita diversi anni prima, rispettivamente nel 1990 e nel 1988. Nonostante nessuno di loro sia più in vita, la loro arte continua a risuonare ed essere divulgata; non a caso, Un bacio a mezzanotte è stato utilizzato come introduzione del film Luca, prodotto dalla Disney Pixar nel 2021.











