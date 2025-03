L’attesa sta per finire, la finale dei reality per antonomasia si avvicina anche quest’anno e i fan non vedono l’ora di scoprire – in vista della puntata di questa sera, 17 marzo 2025 – il nome del quarto finalista Grande Fratello. La scorsa settimana il verdetto era altrettanto atteso ma, forse a sorpresa, non è stato aggiunto alcun nome alla rosa dei finalisti attuali. Stando alle anticipazioni della prossima diretta c’è invece un punto che alimenta i sospetti dei telespettatori a proposito dell’elezione del quarto finalista Grande Fratello.

Beatrice Luzzi viola il regolamento del GF, Signorini furioso: "Sei scorretta"/ Cos'è successo in diretta

Spesso in questa edizione, ma anche nelle precedenti, è stato sfruttato l’espediente della ‘finta’ eliminazione per dare invece verdetti opposti. In vista della prossima puntata dovrebbe appunto esserci un televoto flash che – secondo le anticipazioni – dovrebbe decretare appunto una seconda eliminazione. In virtù della premessa, è lecito credere che il parere del pubblico sarà invece dedicato alla elezione del quarto finalista Grande Fratello.

Grande Fratello, Zeudi attacca Tommaso durante la diretta/ "Lui non sa cosa piace davvero a Mariavittoria"

Quarto finalista Grande Fratello, colpo di scena in arrivo?

Chi è il quarto finalista Grande Fratello? Parola al pubblico, come sempre; questa sera potremmo conoscere il nome del nuovo o della nuova concorrente che andrà a giocarsi le proprie chance nella finale sempre più imminente del reality. Ma quale sarà la modalità? Come detto in precedenza, possibile l’utilizzo del televoto flash ma la scelta potrebbe essere circoscritta solo ad una parte dei concorrenti ancora in gioco. Come visto per i primi eletti alla rosa dei finalisti, potrebbe esserci una distinzione tra donne e uomini oppure un meccanismo ad esclusione che andrà così a stringere il cerchio degli inquilini tra cui scegliere.

Stefania Orlando stronca Shaila: "Credevi che la coppia con Lorenzo ti portasse in finale?"/ Luzzi la difende

Insomma, appuntamento a questa sera – 17 marzo 2025 – per scoprire se davvero conosceremo finalmente chi è il quarto finalista Grande Fratello. Chi sarà il concorrente o la concorrente che andrà ad aggiungersi alla rosa dei finalisti già composta da Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma?