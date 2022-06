Quarto Grado, 17 giugno/ Anticipazioni e casi: Elena Del Pozzo e Beppe Pedrazzini

Quarto Grado, la puntata di oggi 17 giugno 2022: i casi

Questa sera, venerdì 17 giugno 2022, si rinnova l’appuntamento con la trasmissione Quarto Grado, condotta su Rete 4 da Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero. Il programma di approfondimento giornalistico a cura di Siria Magri andrà in onda a partire dalle ore 21.20 circa e partirà da uno dei casi del momento che hanno lasciato l’Italia con il fiato sospeso: l’omicidio di Elena Del Pozzo. La bambina di quasi cinque anni della provincia di Catania è stata uccisa lo scorso lunedì dalla madre reo confessa, la 23enne Martina Patti.

Il corpo della piccola Elena è stato rinvenuto nelle campagne di Mascalucia, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. Sul suo delitto però sono ancora numerosi i punti poco chiari, a partire dalla presenza di un possibile complice: Martina ha davvero agito da sola come ha sempre raccontato? E soprattutto, ha ucciso la figlia in casa o nelle campagne? Al momento la giovane donna dovrà rispondere di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. Martina avrebbe prima inscenato il rapimento della figlia ad opera di fantomatici malviventi incappucciati, poi ha confessato tutto indicando il luogo del ritrovamento del cadavere. All’appello mancherebbe però ancora l’arma del delitto.

Il caso di Giuseppe Pedrazzini a Quarto Grado

Nel corso della puntata di Quarto Grado di stasera 17 giugno, si torna ad approfondire il caso di Giuseppe Pedrazzini, l’anziano 77enne di Toano, provincia di Reggio Emilia, trovato morto in fondo ad un pozzo, a poca distanza dalla sua abitazione. L’attenzione degli inquirenti è attualmente concentrata sulla data del decesso dell’uomo ma soprattutto sui responsabili che avrebbero occultato il suo cadavere gettandolo nel pozzo e coprendolo con una pietra di 120 chili. Gli inquirenti stanno confrontando con attenzione le versioni finora fornite dagli indagati, ovvero dalla moglie Marta e da Silvia e Riccardo, rispettivamente figlia e genero di Pedrazzini. Qualcuno ha mentito?

Nel corso della puntata di Quarto Grado non mancheranno altri approfondimenti sui gialli del momento, con gli interventi di esperti ed ospiti di Quarto Grado. La puntata potrà come sempre essere seguita in diretta su Rete 4 ma anche in live streaming attraverso le piattaforme Mediaset Infinity, sia da web che da app ufficiale. Sempre attraverso le stesse piattaforme sarà poi possibile recuperare la replica streaming dell’appuntamento ed i singoli servizi.











