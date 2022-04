Quarto Grado, anticipazioni 22 aprile/ Casi Andreea Rabciuc e Liliana Resinovich

Quarto Grado, la puntata di oggi 22 aprile 2022

Ritorna nella prima serata di oggi, venerdì 22 aprile 2022, l’appuntamento con la trasmissione di Rete 4, Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero saranno pronti a commentare, a partire dalle ore 21.25 circa, i principali casi di cronaca del momento e i risvolti relativi ad alcuni dei gialli finora noti. Ad aprire la trasmissione a cura di Siria Magri sarà, nel dettaglio, il giallo sulla scomparsa di Andreea Rabciuc.

La giovane campionessa di tiro a segno è viva oppure, dopo la notte del 12 marzo scorso, giorno della sua scomparsa, le sarebbe accaduto qualcosa di drammatico? Questa la principale domanda degli inquirenti che indagano senza sosta sulla misteriosa sparizione da Jesi, in provincia di Ancona. Da una parte l’ipotesi della fuga, dall’altra il timore di un omicidio. Nel mezzo tante domande ancora senza risposta, relative al cellulare della giovane, finito nelle mani del fidanzato Simone Gresti, la sola persona attualmente indagata per sequestro di persona. Intanto negli ultimi giorni non sono mancati i presunti avvistamenti in diverse città d’Italia. Si tratta davvero di Andreea o sono solo suggestioni?

Liliana Resinovich, il caso a Quarto Grado

Nel corso della puntata di Quarto Grado di oggi, venerdì 22 aprile, non mancherà poi una parentesi dedicata al giallo di Liliana Resinovich, la donna triestina 63enne rinvenuta senza vita in un boschetto poco distante dalla sua abitazione dove, fino a quel momento, viveva con il marito Sebastiano Visintin. Nella vita di Liliana però, da qualche tempo sarebbe entrato un altro uomo, Claudio Sterpin, con il quale avrebbe avuto dei progetti di vita importanti. La domanda, in questo giallo, resta la medesima: la sua morte sarebbe da ricondurre ad un suicidio o si è trattato di un delitto?

Se la procura tenderebbe sempre più a credere al suicidio, diverso sarebbe il parere di Sterpin e della famiglia di Liliana che non crede affatto al gesto estremo volontario. Nel frattempo, gli inquirenti avrebbero disposto nuovi accertamenti sui cellulari della vittima e sulla bottiglietta contenente un liquido misterioso e ritrovata accanto al cadavere.

Come vedere la puntata di Quarto Grado in tv e streaming

La trasmissione di approfondimento giornalistico, Quarto Grado, potrà essere vista in diretta tv su Rete 4 a partire dalle ore 21.25 circa ma anche in live streaming, In contemporanea alla messa in onda televisiva, sintonizzandosi sulle piattaforme di Mediaset Play – sia dal web che via app gratuita – sarà possibile seguire l’appuntamento di oggi 22 aprile all’insegna di Quarto Grado anche da pc e in mobilità da smartphone e tablet.

La puntata odierna sarà poi recuperabile nella sezione on demand tramite la medesima piattaforma che garantisce la visione dei singoli servizi e della puntata integrale. Attiva anche la community con tutti i canali social pronti ad accogliere le eventuali segnalazioni in diretta.











