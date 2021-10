Quarto Grado/ Anticipazioni e casi 29 ottobre: Denise Pipitone e Laura Ziliani

Quarto Grado: le anticipazioni di oggi

Nella prima serata di oggi, venerdì 29 ottobre, si rinnova l’appuntamento con la trasmissione Quarto Grado. Il programma di approfondimento giornalistico a cura di Siria Magri, va in onda a partire dalle ore 21.25 su Rete 4. Alla conduzione, come di consueto, non mancherà Gianluigi Nuzzi, con la collaborazione di Alessandra Viero. Nel corso della serata, i casi di punta saranno due: la scomparsa di Denise Pipitone ed il delitto di Laura Ziliani.

Nonostante la mamma Piera Maggio abbia nei mesi scorsi diffidato il programma di Rete 4 a parlare di Denise Pipitone, il caso torna al centro della nuova puntata con le ultime importanti novità. Dal primo settembre 2004 della piccola di Mazara Del Vallo, all’epoca dei fatti di appena 4 anni, non si hanno più notizie. Proprio nella settimana in cui avrebbe compiuto 21 anni, la madre, sempre attiva sui social, ha diffuso la nuova Age Progression, ovvero la ricostruzione del volto della figlia aggiornata al 2021 e che mostra come apparirebbe oggi. Le indagini intanto proseguono e l’ultima novità è relativa ad una nuova intercettazione choc che riguarderebbe Anna Corona e risalente allo scorso maggio, ma anche una nuova testimonianza.

Quarto Grado, il caso Ziliani nella nuova puntata

Nel corso della nuova puntata di Quarto Grado, l’ultima del mese e rigorosamente in diretta, il pubblico di Rete 4 sarà informato sulle ultime novità relative ad un altro clamoroso caso, quello del delitto di Laura Ziliani. La donna, ex vigilessa 55enne, era misteriosamente scomparsa l’8 maggio salvo essere poi rinvenuta cadavere tre mesi dopo a Temù, Brescia. Mirto Milani e le due figlie della donna, Silvia e Paola Zani sono finite in carcere con l’accusa di aver ucciso Laura ed occultato il suo cadavere.

Sul caso ci sarebbero ancora numerosi aspetti da chiarire. Intanto i reali rapporti tra le due sorelle e l’uomo: Paola è la fidanzata mentre Silvia sarebbe stata la sua amante. Gli inquirenti adesso indagano soprattutto sul momento in cui i tre avrebbero portato via il corpo senza vita della donna. I vicini, ed ora anche la nonna avrebbero segnalato intanto strani comportamenti da parte delle due nipoti. È possibile che stessero preventivamente puntando alla perizia psichiatrica? Interverranno in studio ed in collegamento vari ospiti che tenteranno di rispondere a questo ed altri quesiti rimasti aperti. Tra gli altri ci saranno Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Sabrina Scampini.

