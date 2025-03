Da Garlasco a Rimini passando anche per Trieste, sono tante le anticipazioni sulla diretta di oggi – ovviamente venerdì 14 marzo 2025 – del programma ‘Quarto Grado‘ che ancora una volta ci condurrà in una lunga ed interessante serie di approfondimenti sui più importanti e discussi casi di cronaca che negli ultimi anni hanno occupato più o meno stabilmente le prime pagine di quotidiani e telegiornali: prima di arrivarci – però – vale sempre la pena ricordare che dietro al programma Quarto Grado troveremo ancora una volta un soggetto scritto, ideato e curato da Siria Magri che ci verrà presentato dagli ormai noti volti di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Sempre prima di scoprire tutti i servizi che questa sera vedremo affrontati dalla consueta diretta del venerdì di Quarto Grado, ricordiamo a tutti gli spettatori che il programma inizierà alle ore 21:25 su Rete 4 – ovviamente il quarto canale del telecomando -; così come al contempo l’intera trasmissione (ed anche i singoli servizi) si potrà seguire con lo streaming che verrà attivato sull’apposita pagina di Mediaset Infinity raggiungibile cliccando su queste parole, utile anche per recuperare la replica della trasmissione.

Anticipazioni ed ospiti di oggi a Quarto Grado: da Chiara Poggi a Pierina Paganelli, passando per Liliana Resinovich

Venendo a noi, dalle anticipazioni di Quarto Grado per questa sera spicca sicuramente un’ampia ed approfondita riflessione sugli ultimi sviluppi del delitto di Garlasco: dopo anni in cui l’intera opinione pubblica se era convinta – forte ovviamente delle sentenze passate in giudicato – che ad uccidere Chiara Poggi fosse stato il suo ex fidanzato Alberto Stasi, nei giorni scorsi i riflettori sono passati sulla figura dell’amico del fratello di Chiara Andrea Sempio il cui DNA venne trovato sotto le unghie della vittima; già indagato e prosciolto all’epoca dei fatti, nei giorni scorsi al 37enne è stato prelevato il DNA per nuove e più approfondite analisi.

Contestualmente, sotto i riflettori di Quarto Grado passerà anche la vicenda di Liliana Resinovich in seguito alla recente perizia che per la prima volta ha confermato ufficialmente la tesi da sempre ripetuta dai familiari secondo cui la donna di Trieste non si sarebbe suicidata ma è morta in seguito ad una violenta aggressione; il tutto con un conclusivo – tra gli altri – focus sulla morte di Pierina Paganelli da mesi imputata a Louis Dassilva e che pochi giorni fa ha visto l’ingresso in scena tra gli indagati dell’amante del senegalese – nonché nuora della vittima -, Manuela Bianchi.

Oltre alle anticipazioni sui servizi, durante la diretta odierna di Quarto Grado sappiamo anche che parteciperanno al dibattito in studio personaggi come il criminologo Luciano Garofano, la PM Carmen Pugliese, lo psichiatra ed investigatore Massimo Picozzi; ma anche i noti – e quasi sempre presenti – giornalisti ed opinionisti Carmelo Abbate, Umberto Brindani, Caterina Collovati, Grazia Longo, Marco Oliva e Paolo Colonnello.