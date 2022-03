Quarto Grado, anticipazioni puntata 11 marzo/ Casi Liliana Resinovich e Gigi Bici

Quarto Grado, la nuova puntata di oggi 11 marzo 2022

La cronaca nera e l’approfondimento giornalistico saranno gli ingredienti della nuova puntata di Quarto Grado, in onda nella prima serata di oggi, venerdì 11 marzo 2022, come sempre su Rete 4. Dalle ore 21.25 circa, Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero ci terranno compagnia, in diretta, con un nuovo appuntamento ricco di esclusive e di aggiornamenti sui principali casi del momento. I riflettori torneranno come sempre ad accendersi su uno dei gialli che da mesi appassiona e tiene l’Italia con il fiato sospeso: come è morta Liliana Resinovich?

Sono numerose le ipotesi finora avanzate e che vanno dal suicidio all’omicidio, mentre la procura di Trieste proprio nelle passate ore ha fatto sapere di aver collezionato piccoli progressi, “ma fino a quando il quadro non ci è chiaro abbiamo deciso di auto-consegnarci al silenzio”. A dirlo è stato il Procuratore Capo di Trieste, Antonio De Nicolo, a margine di un incontro, parlando dell’attività investigativa della Squadra Mobile impegnata nel caso.

L’omicidio di Gigi Bici a Quarto Grado

Ancora il caso di Luigi Criscuolo, conosciuto a Pavia con l’appellativo di Gigi Bici, occuperà un’ampia parentesi della trasmissione Quarto Grado in onda questa sera 11 marzo. Un omicidio che, secondo le ultime notizie, potrebbe perfino trovarsi ad una svolta clamorosa dopo il rinvenimento nella casa di Barbara Pasetti di tracce di Dna maschile. La donna sarebbe stata aiutata da un complice nell’uccisione del commerciante sessantenne? Scopriremo nel corso della trasmissione di Siria Magri quali sono le novità sul giallo.

L’appuntamento con la trasmissione di approfondimento giornalistico sarà garantito anche in live streaming attraverso il sito Mediaset e la relativa app che permette di poter vedere la puntata di Quarto Grado anche in mobilità. Il programma infine gode anche di una community molto attiva grazie ai canali social attraverso i quali gli utenti potranno interagire in diretta per commenti ed eventuali segnalazioni.

