Quarto Grado, anticipazioni puntata 15 aprile/ Casi: Liliana Resinovich e Gigi Bici

Quarto Grado, la puntata di oggi 15 aprile 2022

Questa sera, venerdì 15 aprile, si rinnova l’appuntamento all’insegna della trasmissione di approfondimento giornalistico, Quarto Grado, in onda su Rete 4 a partire dalle ore 21.20 circa. Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, condurranno una nuova puntata incentrata sui principali casi di cronaca del momento. La trasmissione andrà in onda in diretta e vedrà il coinvolgimento di opinionisti ed esperti, con i quali si aprirà il dibattito sui casi al centro dell’appuntamento.

Ad aprire la puntata di Quarto Grado sarà il giallo sulla morte di Liliana Resinovich, ritrovata il 5 gennaio scorso, senza vita, in un boschetto poco distante dalla sua abitazione di Trieste dove viveva con il marito. La famiglia continua a credere che non si sia trattato di suicidio ma resta ancora il dubbio. Intanto continuano le indagini alla scoperta delle reali cause della morte della donna e dei motivi che l’avrebbero spinta, eventualmente, a compiere il drammatico gesto.

Gigi Bici, il caso oggi a Quarto Grado

Nel corso della nuova puntata di Quarto Grado in onda questa sera 15 aprile, anche il giallo sull’omicidio di Gigi Bici, al secolo Luigi Criscuolo. L’uomo, commerciante sessantenne, scomparve l’8 novembre dello scorso anno e fu rinvenuto cadavere il 21 dicembre scorso nei pressi dell’abitazione di Barbara Pasetti. La donna, che ha sempre ammesso di non conoscere la vittima, si trova attualmente in carcere con l’accusa di tentata estorsione . Proprio la 44enne trovò il corpo di Gigi Bici ed ora risulta indagata anche per il suo omicidio. Eppure secondo la procura la donna si sarebbe messa in contatto con il commerciante per eliminare l’ex marito che già avrebbe tentato di avvelenare in passato. Ad oggi resta ancora il mistero sull’arma del delitto.

La nuova puntata della trasmissione a cura di Siria Magri potrà essere seguire in diretta tv questa sera su Rete 4 in compagnia dei padroni di casa e di diversi opinionisti in studio.











