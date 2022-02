Quarto Grado, anticipazioni puntata 18 febbraio/ Caso Liliana Resinovich: ultime news

Quarto Grado, la nuova puntata di oggi 18 febbraio 2022

Nella prima serata di oggi, venerdì 18 febbraio 2022, farà ritorno su Rete 4, come da tradizione, il programma Quarto Grado. L’approfondimento giornalistico sarà condotto dai due padroni di casa, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, i quali aggiorneranno gli spettatori sui casi di cronaca del momento. Ampio spazio sarà riservato nel corso della puntata al giallo di Liliana Resinovich, la 63enne di Trieste scomparsa il 14 dicembre dello scorso anno e rinvenuta cadavere il 5 gennaio in un bosco a poca distanza dalla sua abitazione.

Non è ancora chiaro se la sua morte sia da considerarsi un omicidio o un gesto estremo commesso dalla stessa donna. Se in un primo momento si poteva supporre un delitto passionale, anche alla luce della frequentazione tra la donna ed un amore di vecchia data, Claudio Sterpin, adesso resta il mistero. In tutto ciò è da capire quale sia la posizione del marito di Liliana, Sebastiano Visentin. Ad accendere i riflettori sulla vita familiare e sulle eventuali tensioni sarebbe stata una lettera inviata in procura dal fratello della vittima, Sergio Resinovich e nella quale si smentisce categoricamente la tesi del presunto suicidio.

Quarto Grado, il giallo di Liliana Resinovich

Liliana Resinovich, a detta del fratello Sergio, non si sarebbe affatto tolta la vita. A distanza di diverse settimane dall’inizio del giallo, oggi al centro della trasmissione Quarto Grado, emergono attriti familiari di natura economica che potrebbero aprire a nuovi ed inediti scenari e sui quali sarà posta l’attenzione da parte della trasmissione di Rete 4.

Il marito Sebastiano e il figlio della donna, Piergiorgio, sarebbero ora entrambi al centro delle maggiori accuse dal momento che, secondo quanto sostenuto dal fratello della vittima, tutti e due sarebbero stati interessati al denaro della 63enne, potendo contare su una buona tensione. E’ possibile che possa essere stato proprio il denaro il movente di un eventuale delitto? La trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi cercherà di fare luce con l’intervento di esperti e ospiti in studio ed in collegamento, tra cui Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Sabrina Scampini. La trasmissione potrà essere seguita in diretta su Rete 4 o su MediasetPlay via web o app. Attiva anche una community online tramite i canali social ufficiali di Quarto Grado.

