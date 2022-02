Quarto Grado, anticipazioni puntata 25 febbraio/ Liliana Resinovich: cosa non torna

Quarto Grado, la nuova puntata di oggi 25 febbraio 2022

Nella prima serata di oggi, venerdì 25 febbraio, torna come da tradizione l’appuntamento con la trasmissione Quarto Grado, in onda in diretta su Rete 4 a partire dalle ore 21.25 circa. La coppia formata da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero condurrà il telespettatore nei casi di cronaca del momenti ma l’attenzione del programma a cura di Siria Magri sarà concentrata in apertura sui molteplici aspetti del giallo di Liliana Resinovich. Al momento non è infatti ancora chiaro cosa sia accaduto alla 63enne di Trieste scomparsa il 14 dicembre scorso e rinvenuta senza vita in un bosco nei pressi della sua abitazione solo il 5 gennaio.

Quarto Grado, anticipazioni puntata 18 febbraio/ Caso Liliana Resinovich: ultime news

Il giallo parte da un quesito cardine: si tratta di un omicidio o di un suicidio? La Procura non esclude alcuna pista sebbene sul corpo della donna non sia stato rilevato alcun segno di violenza o strangolamento, né traccia da arma da fuoco o da taglia. Tuttavia, l’ipotesi del suicidio poco convince la famiglia della 63enne, anche se il marito, Sebastiano Visintin, non lo abbia mai del tutto escluso.

Quarto Grado, casi Liliana Resinovich e Gigi Bici/ Anticipazioni oggi 11 febbraio

Quarto Grado, il giallo di Liliana Resinovich: tutti i dubbi

La trasmissione Quarto Grado in onda questa sera cercherà di fare luce su tutti i misteri che ruotano attorno al giallo sulla morte di Liliana Resinovich e su tutto ciò che ancora non torna. Al momento non è stato iscritto alcun nome nel registro degli indagati ma l’attenzione degli inquirenti è tutta concentrata sul marito della vittima, che a sua volta avrebbe puntato il dito, in diverse occasioni, nei confronti di Claudio Sterpin, 82enne ex compagno di Lilly e che di recente era tornato a frequentare la donna. Resta un giallo anche il movente: sarebbe di natura passionale o dietro potrebbero esserci più solide motivazioni economiche?

Quarto Grado oggi non va in onda: perché?/ Al suo posto Speciale Quarta Repubblica

Di questo e molto altro si discuterà nel corso della nuova puntata con Gianluigi Nuzzi ed i suoi ospiti in studio ed in collegamento. Ricordiamo inoltre che il programma potrà essere visto in diretta su Rete 4 dalle 21.25 circa o in contemporanea su MediasetPlay via web o app in live streaming. Non manca poi la community online tramite i canali social ufficiali di Quarto Grado attraverso i quali sarà possibile interagire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA