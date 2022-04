Quarto Grado, anticipazioni puntata 29 aprile/ Diretta: il caso di Alberto Genovese

Quarto Grado, la puntata di oggi 29 aprile 2022

Nella prima serata di oggi, venerdì 29 aprile 2022, andrà in onda una nuova puntata di Quarto Grado. La trasmissione di approfondimento giornalistico andrà come sempre in onda in diretta su Rete 4 e vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Le anticipazioni relative all’appuntamento odierno in programma alle ore 21.20 circa, rivelano che la puntata si concentrerà sul caso di Alberto Genovese. Il noto imprenditore milanese è finito nei guai dopo le pesanti accuse di violenza sessuale da parte di due giovani donne.

La prima vittima ha appena 18 anni e secondo le accuse avrebbe subito violenza da parte di Alberto Genovese durante una festa nell’attico milanese dell’imprenditore, la cosiddetta Terrazza Sentimento dove era solito organizzare dei party. La seconda ha invece 23 anni ed avrebbe subito violenza durante una festa ad Ibiza. Per questa seconda accusa gravissima, sarebbe coinvolta ed accusata in concorso anche la fidanzata di Genovese.

Il caso Alberto Genovese a Quarto Grado

Nel corso della nuova puntata di Quarto Grado di stasera 29 aprile 2022, dunque, saranno ripercorso le principali tappe del caso relativo ad Alberto Genovese ed alle pesanti accuse a suo carico. Conosciuto come ‘mago delle start up’, Genovese è stato arrestato il 7 novembre 2020 con l’accusa di avere sequestrato, drogato e violentato una giovane 18enne nel suo appartamento milanese. La giovane sarebbe stata rinchiusa per 20 ore nella sua camera da letto dove avrebbe assunto droga contro la sua volontà e sarebbe stata più volte abusata dall’imprenditore.

Dopo il suo arresto molte altre ragazze hanno denunciato Alberto Genovese, finito a processo anche per la denuncia della 23enne che sarebbe stata violentata durante un party a Villa Lolita, ad Ibiza. Sarah Borruso, fidanzata dell’imprenditore 45enne risulterebbe accusata in concorso. Il processo a carico di Genovese è iniziato il 5 aprile scorso. La difesa punterebbe sul rapporto sessuale ma consenziente ed ha chiesto il rito abbreviato. La decisione da parte del giudice è attesa per il prossimo 1 giugno. Dopo un periodo in carcere, l’imprenditore è attualmente agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in una clinica per disintossicarsi dalla dipendenza dagli stupefacenti.

Come vedere Quarto Grado in diretta tv e streaming

Quarto Grado potrà essere visto in diretta tv e streaming, scopriamo come e dove. Televisivamente parlando, la trasmissione andrà in onda su Rete 4 dalle 21.20 circa. Tuttavia potrà essere visto anche in live streaming, in contemporanea televisiva, attraverso le piattaforme di Mediaset Play, sia web che app ufficiale e gratuita per i dispositivi mobili. L’appuntamento di oggi 29 aprile 2022 potrà essere seguito anche da pc e in mobilità da smartphone e tablet.

Successivamente la puntata sarà recuperabile dalla sezione on demand del sito e dell’app con possibilità di rivedere l’appuntamento integrale oppure i singoli servizi. Non mancherà poi la community social con tutti i canali disponibili e pronti ad accogliere segnalazioni e commenti.

