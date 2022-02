Quarto Grado, casi Liliana Resinovich e Gigi Bici/ Anticipazioni oggi 11 febbraio

Quarto Grado, la nuova puntata di oggi 11 febbraio: giallo Liliana Resinovich

Nella prima serata di oggi, venerdì 11 febbraio 2022, farà ritorno l’appuntamento con la trasmissione Quarto Grado. Alla conduzione del programma di approfondimento giornalistico in onda su Rete 4, ritroveremo l’affiatata coppia formata da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il primo caso che aprirà la nuova puntata della trasmissione a cura di Siria Magri sarà quello di Liliana Resinovich, la 63enne di Trieste rinvenuta cadavere il 5 gennaio scorso in un bosco nei pressi della sua abitazione dalla quale era misteriosamente scomparsa il 14 dicembre. Si tratta davvero di un caso di suicidio, come non esclude anche il marito Sebastiano Visintin? O dietro la morte della donna potrebbe esserci l’ombra di un assassino?

Quarto Grado oggi non va in onda: perché?/ Al suo posto Speciale Quarta Repubblica

Tante le domande che ruotano attorno al giallo di Lilly, come veniva chiamata la donna, a partire da alcuni oggetti presenti accanto al suo corpo senza vita e sui quali attualmente si starebbero concentrando le ultime ricerche da parte degli inquirenti. In corso, le analisi sui sacchi che avvolgevano il suo corpo ma anche sulla bottiglia semipiena di liquido trasparente che c’era accanto, a caccia di Dna e altre possibili tracce interessanti.

Gianluigi Nuzzi col colbacco conduce Quarto Grado dal terrazzo/ Il web si scatena

Quarto Grado aggiorna sul caso di Gigi Bici: chi lo ha ucciso?

Chi ha ucciso Gigi Bici? Il giallo di Luigi Criscuolo, commerciante sessantenne di Pavia, sarà al centro della nuova puntata di Quarto Grado in programma per questa sera su Rete 4. L’uomo è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa. Scomparso misteriosamente l’8 novembre scorso, è stato rinvenuto cadavere il 21 dicembre successivo, nei pressi della sua vettura sotto un letto di foglie, proprio di fronte all’abitazione di una donna, Barbara Pasetti. La 44enne nega di conoscere la vittima ma intanto è stata arrestata con l’accusa di tentata estorsione e indagata per l’omicidio e l’occultamento di cadavere di Gigi Bici.

Perché Gianluigi Nuzzi non c'è a Quarto Grado?/ Lo "sostituisce" Alessandra Viero

Nel corso della trasmissione Quarto Grado non mancherà in studio e in collegamento la presenza di svariati ospiti, tra cui: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Sabrina Scampini. Il programma potrà essere seguito in diretta su Rete 4 o su MediasetPlay via web o app. Attiva anche una community online attraverso i canali social ufficiali di Quarto Grado.



© RIPRODUZIONE RISERVATA