Quarto grado: perché salta la puntata del 18 aprile 2025

Il venerdì sera di Rete 4, da diversi anni, è dedicato a Quarto Grado, la trasmissione che si occupa dei fatti di cronaca che sconvolgono la società. Oggi, venerdì 18 aprile 2025, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero non andrà in onda per lasciare spazio al Venerdì Santo. Per rispettare i riti pasquali, questa sera, Rete 4, al posto di Quarto Grado, trasmetterà il film “Il Re dei Re” dedicato al racconto di tutta la vita di Gesù.

“Grazie per averci seguito, vi ricordiamo che venerdì 18 aprile Quarto Grado non andrà in onda“, sono state le parole utilizzate dai conduttori Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero nel corso dell’ultima puntata dell’11 aprile. Lo stop di Quarto Grado, tuttavia, è temporaneo perchè il programma tornerà presto in onda.

Quando torna in onda Quarto Grado

Dopo la pausa per i riti pasquali, Quarto grado tornerà regolarmente in onda la prossima settimana. L’appuntamento, dunque, con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero è per venerdì 25 aprile, in occasione dell’Anniversario della Liberazione, dalle ore 21.20 circa su Rete4. Nonostante la festività, dunque, il programma Mediaset tornerà ad informare il pubblico con le ultime notizie sui casi di cronaca.

Con la presenza di ospiti ed esperti, Gianlugi Nuzzi e Alessandra Viero si occuperanno nuovamente dei casi di Liliana Resinovich, la donna triestina dapprima scomparsa e poi ritrovata morta nel gennaio 2022 e di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate nel 2023 a Rimini. Non mancherà, poi, il punto sulle ultime vicende che hanno sconvolto l’opinione pubblica.

