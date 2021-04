Quarto Grado oggi non va in onda, perchè?/ C’è il film Il re dei Re, ritorno in tv…

Venerdì 2 aprile, Quarto grado non va in onda. La trasmissione di approfondimento di Rete 4 condotta dal giornalista Gianluigi Nuzzi, affiancato da Alessandra Viero, va in pausa per la settimana di Pasqua. Questa sera, infatti, il programma all’interno dei quali vengono approfonditi alcuni dei fatti più efferati della cronaca, non viene trasmessa. Subito dopo l’appuntamento dedicato al programma politico “Stasera Italia”, Rete 4 trasmetterà il film Il re dei re, kolossal religioso che ricostruisce la vita di Gesù soffermandosi sull’occupazione romana in Giudea e dando risalto agli anni in cui Gesù comincia a predicare e raduna grandi masse di persone preoccupando i politici romani. La parte finale del film è dedicata totalmente agli ultimi giorni di vita di Gesù con l’ultima cena con gli apostoli, la Via Crucis, la crocifissione fino al giorno in cui Gesù risorge e appare agli apostoli sulle rive del lago di Tiberiade esortandoli a diffondere il suo messaggio nel mondo.

SCOMPARSA ALESSANDRO E STEFANO/ Spariti anche dai social, sequestro di persona?

QUARTO GRADO, QUANDO TORNA IN ONDA?

Quando tornerà in onda Quarto Grado? Per rivedere in tv Gianluzi Nuzzi e Alessandra Viero sarà necessario aspettare una settimana. La trasmissione, dopo la pausa pasquale, tornerà regolarmente in onda venerdì 9 aprile. Nel corso della prossima puntata, i giornalisti potrebbero dare risalto alla storia di Denise Pipitone dopo l’appello della giovane Olesya in tv. Tra gli argomenti, inoltre, potrebbero trovare spazio anche altre vicende di cronaca. Ogni settimana, infatti, all’interno della trasmissione, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, insieme ad esperti e ospiti, prova a fare chiarezza sui fatti più importanti di attualità.

