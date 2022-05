Quarto Grado, puntata 13 maggio 2022/ Diretta e casi: Saman Abbas e Gigi Bici

Quarto Grado, la puntata di oggi 13 maggio 2022

Torna nella prima serata di oggi, venerdì 13 maggio, l’appuntamento con la trasmissione Quarto Grado, in onda come sempre su Rete 4 dalle ore 21.20 circa. Il programma a cura di Siria Magri vede alla conduzione Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero e ogni settimana si occupa dell’approfondimento di alcuni dei principali casi di cronaca del momento. Oltre a riservare ampio spazio alle vicende legate alla guerra in Ucraina, questa sera si tornerà a parlare della misteriosa scomparsa di Saman Abbas e della morte di Gigi Bici.

Quello attorno a Saman Abbas continua ad essere un giallo particolarmente intricato. La giovane di origini pakistane è scomparsa da Novellara, Reggio Emilia, ormai da un anno. Per gli inquirenti non ci sarebbero dubbi: a farla scomparire sarebbe stata la sua stessa famiglia dopo essersi opposta ad un matrimonio combinato che si sarebbe dovuto celebrare proprio in Pakistan. Le videocamere di sorveglianza nei pressi dell’abitazione di famiglia avrebbero ripreso strani movimenti da parte di alcuni cugini e dello zio di Saman la sera precedente alla scomparsa. La ragazza è stata vittima di una trappola?

La morte di Gigi Bici a Quarto Grado

La trasmissione Quarto Grado tornerà poi nella prima serata di oggi 13 maggio su un altro giallo: la morte di Luigi Criscuolo, detto Gigi Bici. Chi lo ha ucciso con un colpo di pistola in pieno viso? L’uomo, sessantenne della provincia di Pavia, era misteriosamente scomparso lo scorso 8 novembre per poi essere rinvenuto cadavere il 21 dicembre successivo nei pressi dell’abitazione di Barbara Pasetti. Quest’ultima, fisioterapista, sarebbe attualmente in carcere con l’accusa di estorsione ma è anche indagata per l’omicidio e l’occultamento di cadavere di Gigi Bici.

Cosa c’entra davvero Barbara Pasetti con l’omicidio dell’uomo? E soprattutto, in caso avrebbe agito da sola o ci sarebbe stata una terza persona sulla scena del crimine? Tante le stranezze e le domande degli inquirenti, a partire dall’arma, sulla quale non ci sarebbe il Dna della donna, aprendo così a nuovi dubbi. Le indagini intanto proseguono nel massimo riserbo mentre la Pasetti dal carcere si professa innocente.

Come vedere Quarto Grado in diretta tv e streaming

Il nuovo appuntamento di Quarto Grado in onda nel prime time odierno di Rete 4 potrà essere seguito in diretta tv sintonizzandosi dalle ore 21.20 circa su Rete 4. In alternativa, in contemporanea televisiva, è previsto anche il live streaming attraverso le piattaforme dedicate di MediasetPlay. Si tratta sia del sito web che della relativa app ufficiale che ne permettono la visione anche in mobilità non solo su pc ma anche su smartphone e tablet previo download gratuito dell’applicazione.

Quarto Grado di oggi 13 maggio sarà poi disponibile per la replica streaming sempre attraverso MediasetPlay, selezionando direttamente il programma di Rete 4 dalla lista disponibile e successivamente la puntata integrale di questo venerdì o i singoli servizi sui casi di cronaca trattati. Attiva poi come da tradizione anche la community del programma che è presente su tutti i canali social, attraverso la quale inviare le proprie segnalazioni.











