Quarto Grado, puntata 18 marzo/ I gialli di Liliana Resinovich e Luigi Criscuolo

Quarto Grado, la nuova puntata di oggi 18 marzo 2022

Il programma di approfondimento giornalistico, Quarto Grado, torna anche nella prima serata di oggi, venerdì 18 marzo 2022, con una nuova puntata in diretta su Rete 4. L’appuntamento è fissato alle ore 21.25 circa, come sempre in compagnia dei conduttori Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero e di tanti ospiti, esperti ed opinionisti, in studio e in collegamento. Questa sera i riflettori torneranno ad accendersi sui due casi di cronaca nera che da settimane tengono l’Italia con il fiato sospeso: cosa è successo davvero a Liliana Resinovich e a Luigi Criscuolo?

Quarto Grado, anticipazioni puntata 11 marzo/ Casi Liliana Resinovich e Gigi Bici

Si riparte dunque dal giallo di Trieste relativo a Liliana Resinovich, la 63enne misteriosamente scomparsa il 14 dicembre scorso. Poco meno di un mese dopo, il 5 gennaio, il suo corpo è stato ritrovato senza vita in un bosco nei pressi della sua abitazione. E’ stata uccisa o si è suicidata? Saranno gli accertamenti attualmente in corso a fornire alcune delle risposte più attese, a partire dagli esiti del test del Dna al quale si sono sottoposti volontariamente sia il marito Sebastiano Visintin che l’amico speciale Claudio Sterpin.

Quarto Grado, puntata 4 marzo/ Anticipazioni casi: Liliana Resinovich e Gigi Bici

L’omicidio di Gigi Bici a Quarto Grado

C’è un secondo caso che tiene banco da settimane e che tornerà anche questa sera al centro della trasmissione Quarto Grado ed è quello relativo all’omicidio di Luigi Criscuolo, noto nella zona di Pavia come Gigi Bici per via della sua attività. Attorno al suo omicidio da qualche settimana si parla di una svolta in arrivo: Barbara Pasetti, la sola persona indagata per la sua morte violenta, ha avuto davvero una responsabilità? E soprattutto, avrebbe agito da sola o si sarebbe fatta aiutare da un complice? Lei ed i suoi familiari continuano a dirsi estranei ma nel frattempo le indagini si concentrano sull’auto della vittima: chi l’ha guidata fino al bosco dove fu rinvenuto il corpo dell’uomo?

Quarto Grado, anticipazioni puntata 25 febbraio/ Liliana Resinovich: cosa non torna

La puntata di Quarto Grado di stasera 18 marzo vedrà inoltre il contributo Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Sabrina Scampini. Resteranno attivi come sempre i canali social che permetteranno ai “quartograders” di interagire con la community. La puntata odierna potrà essere seguita anche in contemporanea streaming attraverso il sito Mediaset e la relativa app. Nelle medesime modalità sarà possibile successivamente recuperare anche la replica.











© RIPRODUZIONE RISERVATA