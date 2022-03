Quarto Grado, puntata 4 marzo/ Anticipazioni casi: Liliana Resinovich e Gigi Bici

Quarto Grado, la nuova puntata di oggi 4 marzo 2022

Torna la cronaca nera in prima serata grazie al nuovo appuntamento all’insegna di Quarto Grado, la trasmissione di Rete 4 in onda questa sera, venerdì 4 marzo 2022, dalle ore 21.25 circa. Alla conduzione ritroveremo Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero che approfondiranno insieme agli ospiti in studio ed in collegamento i tami salienti della cronaca e dell’attualità. Oltre a dedicare probabilmente uno spazio alla guerra in Ucraina, come accaduto nel precedente appuntamento, questa sera saranno due i casi al centro della nuova puntata.

Nel corso del programma a cura di Siria Magri, ampio spazio sarà dedicato alla vicenda di Liliana Resinovich, 63enne di Trieste misteriosamente scomparsa il 14 dicembre e rinvenuta senza vita poco meno di un mese dopo in un bosco poco distante dalla sua abitazione. Come è morta Lilly? Qualcuno le ha fatto davvero del male? Gli inquirenti non hanno ancora fatto totale chiarezza se si sia trattato di un caso di omicidio o di un suicidio, tanto che la procura non avrebbe escluso ancora nessuna delle due piste. Nel frattempo, a farsi la guerra a distanza sono i due uomini di Liliana: da una parte il marito Sebastiano Visintin, dall’altra l’amico speciale Claudio Sterpin. Nel corso di Quarto Grado saranno illustrati gli ultimi sviluppi sulla misteriosa vicenda.

L’omicidio di Gigi Bici a Quarto Grado

Nel corso della nuova puntata di Quarto Grado di oggi, venerdì 4 marzo, spazio anche al giallo di Luigi Criscuolo, detto Gigi Bici, il commerciante sessantenne brutalmente ucciso con un colpo di pistola al volto. L’uomo, scomparso l’8 novembre scorso, è stato trovato cadavere il 21 dicembre nei pressi dell’abitazione di Barbara Pasetti, fisioterapista quarantenne. Fu proprio lei a denunciarne il ritrovamento sostenendo di non conoscerlo. Oggi è in carcere con l’accusa di tentata estorsione ed è indagata anche per l’omicidio e l’occultamento di cadavere di Gigi Bici. Cosa non torna delle sue dichiarazioni?

Se ne discuterà nel corso della puntata odierna di Quarto Grado, alla presenza di diversi opinionisti ed ospiti in studio. L’appuntamento andrà in onda in diretta su Rete 4 ma potrà essere seguito anche in live streaming attraverso la piattaforma Mediaset o via app per dispositivi mobili. La trasmissione inoltre ha attiva una community online attraverso i canali social ufficiali con i quali sarà possibile interagire.



