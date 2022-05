Quarto Grado, puntata 6 maggio 2022/ Diretta e casi: Bozzoli e Liliana Resinovich

Quarto Grado, la puntata di oggi 6 maggio 2022

Questa sera, venerdì 6 maggio 2022, andrà in onda nella prima serata di Rete 4 il nuovo appuntamento all’insegna della trasmissione Quarto Grado. I due padroni di casa, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, saranno pronti come sempre ad introdurre i principali casi di cronaca del momento sui quali andranno a compiere il loro consueto approfondimento. La trasmissione a cura di Siria Magri sarà trasmessa come sempre in diretta a partire dalle ore 21.20 circa. Due i casi principali della serata odierna: il giallo di Marcheno relativo alla scomparsa dell’imprenditore Mario Bozzoli e la morte di Liliana Resinovich.

Saman Abbas, giallo dello zainetto/ In spalla prima di sparire, poi, 12 minuti dopo…

Si torna a parlare delle sorti misteriose di Mario Bozzoli. Dell’imprenditore si sono perse le tracce nel 2015 da Marcheno ed attualmente è in corso il processo in Corte d’Assise a Brescia che vede come unico imputato il nipote Giacomo Bozzoli. L’uomo risulta accusato dell’uccisione dello zio e dell’occultamento del suo cadavere. Tuttavia si è sempre dichiarato innocente sostenendo che fosse andato via per motivi sentimentali. Nei giorni scorsi è stato compiuto un esperimento disposto dalla Corte d’Assise di Brescia per simulare la presunta morte dell’imprenditore in un forno della sua stessa fonderia.

Sarah Borruso, fidanzata Alberto Genovese/ Diario: "A letto sempre con una diversa"

Il caso di Liliana Resinovich a Quarto Grado

La nuova puntata di Quarto Grado di stasera 6 maggio si concentrerà anche su uno dei gialli del momento, ovvero la morte di Liliana Resinovich. Il marito Sebastiano Visintin e l’amico speciale della vittima, Claudio Sterpin, continuano a sfidarsi in tv ma nel frattempo resta ancora il giallo relativo alle cause ed al movente della morte. Si è trattato di un caso di suicidio, come tenderebbero a pensare gli inquirenti, o qualcuno avrebbe davvero potuto fare del male a Liliana?

Le indagini proseguono nel massimo riserbo e poco sarebbe trapelato al momento. Sebastiano continua a spingere su un dato che potrebbe essere risolutivo, ovvero i telefoni. A suo dire la verità sarebbe contenuta proprio nei cellulari della donna e, forse, in quell’ultima telefonata fatta a Claudio la mattina della scomparsa nella quale annunciava la sua intenzione di recarsi in un noto negozio di telefonia promettendo all’amico che gli avrebbe raccontato tutto in seguito. Una confidenza che tuttavia sarebbe rimasta in sospeso, taciuta per sempre nel silenzio della misteriosa morte.

Sebastiano Visintin: "Claudio Sterpin getta sporcizia su Lilly"/ "Ha fatto un casino"

Come vedere Quarto Grado in diretta tv e streaming

La nuova puntata di Quarto Grado sarà visionabile in diretta tv ed in contemporanea streaming: ecco come e dove. Dal punto di vista televisivo, la trasmissione della prima serata del venerdì andrà in onda su Rete 4 a partire dalle ore 21.20 circa. L’appuntamento sarà trasmesso anche in live streaming attraverso le piattaforme ufficiali di Mediaset Play che permettono la visione da web e app, gratuitamente scaricabile sui dispositivi mobili e smart tv.

Quarto Grado di oggi 6 maggio potrà essere seguito anche da pc o in mobilità da smartphone e tablet. In seguito la puntata potrà essere recuperata dalla sezione on demand sulle medesime piattaforme dando agli spettatori la possibilità di rivedere integralmente l’intero appuntamento o i singoli servizi dei casi trattati. Attiva come sempre la community social attraverso la quale inviare commenti e segnalazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA