Quarto Grado, Silvana Covili e Dario Angeletti/ Anticipazioni e casi oggi 17 dicembre

Quarto Grado, la nuova puntata di oggi 17 dicembre: scomparsa Silvana Covili

Ultima puntata dell’anno, quella di oggi 17 dicembre 2021, all’insegna della trasmissione Quarto Grado, in onda nella prima serata di Rete 4, a partire dalle ore 21.25 circa. Alla conduzione del programma di approfondimento giornalistico ritroveremo come di consueto il giornalista Gianluigi Nuzzi, insieme ad Alessandra Viero. In vista della puntata conclusiva del 2021, Quarto Grado si prepara alle festività natalizie ma prima di prendersi qualche settimana di meritata vacanza torna a riaccendere i riflettori su due casi di cronaca nera avvenuti di recente: la scomparsa di Silvana Covili e l’omicidio di Dario Angeletti.

Quarto Grado, Nada Cella e Denise Pipitone/ Anticipazioni e casi oggi 26 novembre

Al centro della serata, la misteriosa sparizione di Silvana Covili, la 79enne della quale si sono perse le tracce da Pavullo, in provincia di Modena, quasi un mese fa, il 19 novembre scorso. Prima di uscire di casa, intorno alle 18.00, la donna riferì che si sarebbe recata dal parrucchiere ma in realtà non aveva alcun appuntamento e nel negozio non si sarebbe mai realmente recata. Nessuna telecamera l’ha ripresa né i canni hanno fiutato sue tracce oltre la sua stessa abitazione. Donna schiva, viveva con il marito, non aveva figli ed era solita frequentare la chiesa. Tuttavia, da un mese sembra essere sparita nel nulla.

Quarto Grado, Omar Confalonieri e Nada Cella/ Anticipazioni e casi 12 novembre

Quarto Grado aggiorna sull’omicidio di Dario Angeletti

Tra gli altri casi della puntata di oggi di Quarto Grado, il programma a cura di Siria Magri, anche l’omicidio di Dario Angeletti, il biologo marino e professore dell’Università della Tuscia, ucciso a Tarquinia (Viterbo), lo scorso 7 dicembre. Claudio Cesaris, 68 anni, tecnico universitario in pensione, ha confessato il delitto agli inquirenti. Stando a quanto riferito al gip di Viterbo, l’assassino reo confesso avrebbe deciso di premere il grilletto ed uccidere Angeletti in preda ad un raptus di gelosia. A suo dire, infatti, da tempo era ossessionato da una ricercatrice di 39 anni, collega della vittima.

Quarto Grado/ Anticipazioni 5 novembre: duplice omicidio Ercolano e Denise Pipitone

Non mancheranno poi, nel corso della puntata ulteriori approfondimenti sui casi di cronaca del momento e le ultime novità sulle più importanti vicende che continuano a riempire le pagine di cronaca nera del momento. L’appuntamento su Rete 4 all’insegna dell’approfondimento giornalistico potrà essere seguito non solo in tv ma anche in diretta streaming attraverso la piattaforma e l’app di Mediaset. Qui sarà possibile recuperare i singoli casi trattati o l’intera puntata da rivedere ‘on demand’ anche al termine della serata ed in streaming. Come da tradizione saranno attivi tutti i canali social ai quali poter scrivere per eventuali segnalazioni in diretta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA