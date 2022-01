QUARTO POTERE/ Il capolavoro di Orson Welles che continua a meravigliare

Il film più bello della storia del cinema, semplicemente. Quarto potere di Orson Welles ottanta anni fa cambiava le dinamiche della settima arte, esplorando territori nuovi, sia in termini di narrazione che in termini di messa in scena, e ora è possibile vivere una nuova esperienza grazie all’esclusiva edizione da collezione targata Warner Bros. Home Entertainment, disponibile in 4K e Blu-ray.

SINOSSI – Salutato dalla critica e dal pubblico come uno dei più grandi film di tutti i tempi, Quarto Potere esercita ancora, dopo 80 anni, una forte influenza sui registi e un senso di meraviglia negli spettatori. Candidato a ben nove Premi Oscar® nel 1941, e vincitore del premio per la Miglior Sceneggiatura Originale, il discusso capolavoro di Orson Welles sfrutta in modo innovativo i flashback e una fotografi a rivoluzionaria per seguire l’epica storia di ascesa e rovina di un ricco magnate dell’editoria.

Liberamente ispirato alla biografia del magnate dell'industria del legno e dell'editoria William Randolph Hearst, Citizen Kane subì un boicottaggio mediatico da parte della stampa controllata dallo stesso Hearst ma con il trascorrere del tempo ha ottenuto il meritato successo, mettendo d'accordo critica e pubblico di ogni parte del mondo.

Quarto potere vanta una narrazione sopraffina, soprattutto se consideriamo la struttura complessa del racconto, e ogni inquadratura è un vero e proprio dipinto. Orson Welles, all’epoca 25enne, scardinò le regole del cinema puntano su piani sequenza, profondità di campo e su un mix di generi, spaziando dal dramma al documentario, passando attraverso la commedia e l’horror psicologico. Una gemma unica, irripetibile, che ancora oggi insegna più di tanti libri di cinema. Da non perdere per alcun motivo al mondo.

La confezione da collezione contiene:

il film in 4K e Blu-ray

libro di 48 pagine

riproduzione del programma originale di 20 pagine

ristampa di alcuni estratti della rassegna stampa

doppio poster (Fronte/retro)

5 cartoline da collezione

3 fotografie

Contenuti speciali:

Commenti al film di Roger Ebert e Peter Bogdanovich

Interviste a Ruth Warrick e Robert Wise

2 featurette: The Production e The Post-Production

Contenuti speciali solo su Blu-ray:

Opening: World Premiere of Citizen Kane

Trailer cinematografico

Quarto potere – Ultimate Collector’s Edition è disponibile in 4K e Blu-ray distribuito da Warner Bros. Home Entertainment





